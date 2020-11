"J'aime mes commerces" : une plateforme en ligne pour aider les commerces à Quimper

Pour aider les commerces fragilisés par la crise sanitaire, la ville de Quimper déploie une plateforme en ligne : "J'aime mes commerces - Quimper". Elle permet de centraliser les informations sur les commerces et restaurants quimpérois et de valoriser leurs enseignes.

La ville de Quimper s'investit pour aider et valoriser les commerces, fragilisés par la crise sanitaire. La plateforme "J'aime mes commerces - Quimper" vient d'être mise en ligne. Elle regroupe des informations sur les commerces et restaurants quimpérois : des informations pratiques comme les horaires d'ouverture, les réservations en ligne, mais également le click and collect.

Avec cette plateforme est mise en place une cellule de crise téléphonique, active depuis le 10 novembre dernier. Un numéro vert également, 0 800 727 777, à destination des chefs d'entreprise et professionnels. Une manière personnalisée de les accompagner dans leurs démarches et de leur donner des informations pratiques sur les aides disponibles.

Près de 200 commerces déjà inscrits

La Ville crée aussi le dispositif « Impulsion Cornouaille », pour répondre aux urgences des entreprises et commerces locaux. La municipalité prépare déjà le déconfinement et la réouverture des commerces.

Près de 200 commerces sont déjà recensés sur le site. Pour ceux qui voudraient s'inscrire, c'est possible, gratuitement sur le site.