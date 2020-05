"J'aime mon bistrot" : une preuve d'amour des clients berrichons à leurs troquets

"Trois cafés, et une grenadine, s'il vous plaît ! " Cette Phrase, il va falloir attendre encore un peu pour la prononcer. Edouard Philippe a confirmé que l'objectif était de permettre aux bars et restaurants une réouverture début juin dans tous les départements en vert, mais en attendant ces établissements se serrent sérieusement la ceinture. Pour les aider à passer la crise, une plateforme, "j'aime mon bistrot", lancée principalement par des distributeurs et des marques de boissons, propose donc de payer à l'avance les consommations dont vous profiterez d'ici quelques semaines. Vous pouvez ainsi choisir sur la carte de chaque établissement inscrit, cela va par exemple du café à 1 euro, à la tournée générale pour 50 euros.

Une vingtaine d'établissements indriens en bénéficient

Beaucoup de cafés et restaurants indriens ont fait la démarche de s'inscrire au début du confinement, mais une vingtaine seulement peuvent proposer des boissons en "prévente". Plusieurs dizaines n'ont en effet pas complété leur dossier. Pour les autres, les commandes affluent assez régulièrement. "On en est à une cinquantaine environ" témoigne Bérenger Trompesance, cogérant du Bruit qui Tourne, rue grande à Châteauroux. "Et _de plus en plus de gens nous disent qu'ils ne réclameront pas la tournée payée, c'est une forme de don_. On est très contents d'avoir des soutiens comme ça, les gens le font parce qu'ils veulent qu'on soit encore debout à la fin." Juste à côté, le patron du "Sans chichi" Nicolas Pernot ne dit pas autre chose. "C'est vraiment touchant, d'autant que ça vient de tout le monde." Et notamment des habitués du bar au profil très différents. "Il y a les clients du soir, mais aussi ceux du samedi matin. Le jour du marché, à 11h au café c'est une moyenne d'âge de 65-75 ans, donc j'ai vraiment apprécié le geste. " Tout comme les petits mots qu'il est possible de laisser avec sa commande. "Vivement la réouverture, on est de tout coeur avec toi, c'est tout cela qui nous touche presque plus que le côté pécunier pure" témoigne Nicolas Pernot.