"J'aurais aimé continuer " : à Châtellerault, la poissonnerie "Délices de la Mer" a fermé

Le comptable m'a dit stop, on arrête là" - Béatrice Fichet, ancienne poissonnière des Délices de la mer

La hausse des factures d'électricité, du coût du transport et des matières premières aura eu raison de la volonté de Béatrice Fichet de continuer à vendre son poisson et ses fruits de mer. Cela faisait pourtant cinq mois qu'elle ne pouvait même plus se verser de salaire : "Ce n'était pas la peine de faire des choses dont je ne me serais pas du tout relevée."

L'ancienne des Fonderies avait repris la poissonnerie en juillet 2017, par passion dit-elle : "C'était un rêve... quand mes enfants étaient élevés et avaient tous une situation, je me suis lancée." Ajoutée à ses propres hausses, la cinquantenaire explique que l'inflation a fini par forcer ses clients, même habitués, à réduire leurs achats. Ou à se tourner vers les grandes surfaces : "j'ai vu le prix des soles à 22,90 euros, moi ce n'est même pas le prix où je les achète."

Le commerce a donc baissé le rideau le 27 octobre dernier. Malgré tout Béatrice Fichet garde le sourire, et espère trouver rapidement un emploi dans le secteur du relationnel.