"J'en ai pris pour toute la famille !" Dans cet hypermarché parisien, on se rue sur les autotests

Dans l'hypermarché Carrefour de la porte d'Auteuil, à Paris, impossible de les rater. Les autotests sont stratégiquement placés en tête de rayon, à l'entrée. Et s'ils n'étaient pas suffisamment visibles, une grande affiche publicitaire indique aux clients qu'ici, "on vend les autotests à prix coûtant". Cela revient à moins de deux euros le test, contre souvent quatre en pharmacie. "J'ai même acheté une boîte de cinq autotests vingt-six euros" dans une officine du quartier, glisse Véronique. Elle vient de prendre trois boîtes, pour ses enfants.

Nicole a eu la même idée. "C'est surtout pour leur en donner, ils vont festoyer ensemble pour le réveillon, autant qu'ils se testent avant", explique-t-elle, "alors que moi, je vais rester seule." Inquiète de la propagation du variant Omicron, cette quinquagénaire cherchait depuis quelques jours à se procurer des autotests. Mais impossible d'en trouver dans les pharmacies autour de chez elle, en rupture de stocks.

Une centaine de boîtes vendues en moins d'une heure

"S'ils sont aussi fiables que ceux que l'on trouve en pharmacie, alors j'en prends", s'interroge Catherine. Ceux vendus dans cet hypermarché sont en conformité avec les règles établies par la Haute autorité de santé (HAS). Elle met deux boîtes dans son caddie, pour se tester avant de voir des personnes fragiles, et âgées.

Même quand on est vacciné, et triplement comme moi, on peut être porteur sain et contaminer des proches. Donc je préfère me tester régulièrement.

En moins d'une heure, une centaine de boîtes disparaissent du rayon, et il faut de nouveau réapprovisionner. Une ruée pas si étonnante pour Mathilde Dénouël. "Nos clients nous en parlent depuis des jours, voire des semaines", relate la directrice de l'hypermarché, "ils nous demandaient quand ils allaient arriver". Les autotests sont vendus ici depuis mercredi 29, après la publication, la veille, d'un arrêté autorisant leur vente en grande surface, et ce jusqu'au 31 janvier. Assurant qu'elle pourrait faire face à cette demande brutale, Mathilde Dénouël estime qu'elle reste "assez raisonné et raisonnable".

Le magasin demande quand même aux clients de n'acheter que cinq boîtes maximum, et les caissières doivent veiller au respect de cette règle. Si la plupart des consommateurs rencontrés ne dépasse pas la limite autorisée, Marie a voulu profiter du prix bas, et acheter six boîtes, "pour mon fils, qui travaille et n'a pas le temps de faire les courses, et pour ma sœur." Pour éviter une déconvenue aux caisses, elle se ravise et repose la sixième boîte en rayon. "Tant pis, je reviendrai une autre fois".