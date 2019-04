"J'espère que ce bâtiment de crise nucléaire ne sera pas beaucoup utilisé" annonce le directeur adjoint d'Orano La Hague

Manche, France

Un bâtiment flambant neuf a été inauguré hier mardi à Orano La Hague. Ce bâtiment de crise fait partie des travaux et améliorations entamés en 2011 pour améliorer la sécurité sur le site après la catastrophe nucléaire de Fukushima. En mars 2011, un tsunami s'abattait sur la centrale japonaise provoquant le plus grave accident industriel depuis Tchernobyl. Plus de 8 ans après, le site d'Orano La Hague terminera à la fin de l'année son plan post-Fukushima. Hier, mardi, c'est donc le tout nouveau bâtiment de crise qui a été présenté pour la première fois à la presse et aux élus locaux. Un bâtiment de 800 m2 sur deux étages avec 10 pièces avec PC crise, salles de communication presse/salariés/familles, salles des experts, de la direction. Les équipements ont aussi été présentés : une trentaine de véhicules, des groupes électrogènes, des cellules mobiles contre les risques chimiques...L'idée : pouvoir dégager les accès et produire eau, air, électricité en toutes circonstances. Et pour cela tous les scénarios "catastrophe" ont été envisagés et amplifiées, histoire qu'un Fukushima ne se reproduise pas "on a tout prévu en cas de tsunami, de tornade, de vent, de froid...On saura gérer. Les salariés sont formés" affirme Jean-Marc Ligney directeur adjoint du site Orano La Hague.

Poste de commandement du PC crise Orano La Hague © Radio France - Katia Lautrou

En cas d'accident nucléaire sur le site d'Orano La Hague, des experts proposeront des solutions © Radio France - Katia Lautrou

Coût de ces travaux post-Fukushima : 100 millions d'euros et une seule idée en tête : ne jamais à avoir à s'en servir.

Des véhicules équipés pour réagir en cas de crise majeure à Orano La Hague © Radio France - Katia Lautrou