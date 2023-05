"J'y vais à la pause du midi" : un distributeur de rillettes s'installe en Sarthe

Le distributeur est installé sur le parking du stade de football, juste à côté du distributeur de pain. "A côté, hop, une petite rillette !", rigole Claudia, qui a déjà sa baguette en main. Le distributeur fonctionne depuis le 10 mai à Solesmes, près de Sablé-sur-Sarthe. La ferme de Jaluère, installée à Juigné-sur-Sarthe, y propose aussi des saucisses, des chipolatas, du jambon ou du boudin. Un distributeur de ce type existe déjà au Mans, mais cette fois les rillettes sont fraiches : la machine est réfrigéré.

"Ca permet à notre clientèle de retrouver nos produits en dehors de nos horaires d'ouverture, pour du dépannage"

"On ne change pas notre manière de travailler, explique Emmanuel Fortin, l'un des co-gérants de la ferme familiale. Les rillettes sont les mêmes qu'en magasin ou sur le marché, on est sur des produits frais et locaux." Le pot de rillette est au même prix qu'en boutique. La ferme familiale a investi "plusieurs milliers d'euros" dans cette machine pour proposer ses produits 7 jours sur 7 et 24h/24. "Ca permet à notre clientèle de retrouver nos produits en dehors de nos horaires d'ouverture, pour du dépannage, et de faire découvrir nos produits à des gens de passage", poursuit le co-gérant.

"C'est super pratique, se réjouit Claudia, après sa première utilisation. En plus on sait que c'est de la bonne viande !" Certains sont déjà des habitués. "J'y suis déjà allé plusieurs fois, raconte Cyril. J'y vais à la pause du midi, j'ai pris des rillettes, des saucisses, du boudin." Il a prévu de tester tous les produits.