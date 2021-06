Jacob Delafon : l'usine jurassienne est officiellement reprise par le groupe Kramer

La reprise est désormais signée et officielle pour l'usine Jacob Delafon, fabricant historique de sanitaires en céramique situé à Damparis, près de Dole (Jura). Le groupe Kramer rachète le site, avec le soutien des collectivités locales. L'accord a été validé ce jeudi entre cette PME de robinetterie de la Meuse et le groupe américain Kohler, actuel propriétaire du site.

Les collectivités locales en soutien

Cet accord sera effectif à partir du 1er juillet avec le montage suivant : le groupe Kramer rachète l'outil de production, pour un investissement total de près de 5 millions d'euros, avec l'aide de l'Etat et de la Région, qui verse une subvention de 600.000 euros. De son côté, la communauté d'agglomération du Grand Dole rachète le terrain et les bâtiments pour 1,5 million euros et relouera les murs au repreneur sur une durée de quinze ans. Cette aide sera donc répercutée sur le loyer et limitera les charges de fonctionnement.

65 employés d'ici un an

Sur les 141 salariés actuels du site, le groupe Kramer commencerait son activité avec une vingtaine de personnes et s'engage à recruter 65 employés d'ici un an. Le personnel actuel sera prioritaire pour reprendre un emploi dans l'usine, dans le cadre d'un reclassement. A terme, la PME Kramer fixe un objectif de 150 salariés d'ici cinq ans. Le repreneur envisage aussi l'implantation d'autres activités liées à la robinetterie, son coeur de métier, ce qui renforcerait davantage encore l'emploi local, d'après la direction de Kramer.