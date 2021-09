Jacob Delafon : l'usine passe aux mains du groupe Kramer et devient La société jurassienne de céramique

Après un an de rebondissements et négociations, c'est désormais acté : l'usine historique de céramique Jacob Delafon est reprise par le groupe lorrain Kramer. Elle devient "La société Jurassienne de céramique française" et recrute entre 70 et 75 salariés pour sa première année.