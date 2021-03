Jacob Delafon : un grand groupe mondial s'engage dans le projet de reprise de Kramer

Un groupe français de renommée mondiale s'engage aux côtés du seul repreneur potentiel de l'usine Jacob Delafon à Damparis, dans le Jura. Selon nos informations, le leader de la distribution sanitaire professionnelle promet de passer commande au site jurassien pendant trois ans, si l'usine est rachetée par l'entreprise Kramer. Ce fabricant de robinetterie lorrain prévoit de reprendre 91 emplois sur 140 salariés.

Kohler n'est plus dans le nouveau projet

Dans sa première version du projet de reprise en février, Kramer envisageait de travailler pour le compte du propriétaire actuel de l'usine, Kohler, pendant les deux premières années. Mais la nouvelle version de l'offre coupe le cordon avec le vendeur, remplacé par un mastodonte du secteur et un des fleurons du CAC 40. Selon le PDG du groupe Kramer, Manuel Rodriguez, l'objectif est de fabriquer plus de 120.000 pièces dans les deux à trois ans.

Le plan social transmis à l'Etat

Pour l'instant, les négociations se poursuivent autour du projet de reprise. Un Comité social et économique local (CSE) s'est tenu pendant deux jours à Damparis, les 15 et 16 mars, consacré au plan social (PSE). Ce PSE doit maintenant être transmis à l'Etat, qui a quinze jours pour le valider, ou non. Contacté, le ministère de l'Industrie, qui suit le dossier, indique que les discussions ont repris et devraient aboutir dans les prochaines semaines.

Une assignation en justice

De son côté, l'avocat des salariés somme l'Etat de ne pas valider le plan social. Un réunion est prévue le mardi 23 mars, avec tous les acteurs du dossier. En parallèle, Mr Philippe Brun a déposé un recours en justice. Il attaque sur deux volets :

le droit à l'emploi, invoqué pour faire accepter la cession à Kramer

l'absence de cause économique à la mise en vente du site par Kohler

Pour Me Philippe Brun "l'Etat doit faire preuve de bon sens" et exiger aussi à Kohler France de prendre en charge la dépollution du site. Le dossier est donc à la fois sur le bureau de l'Etat et du juge.

L'enjeu de la formation

De son côté, le patron du groupe lorrain Kramer, Manuel Rodriguez demande le soutien du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté pour mettre en place une formation en céramique, avec un lycée professionnel du Jura. De quoi assurer la relève et la main d'œuvre, pour l'avenir du site.