Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, en visite dans la Somme aujourd’hui

Elle sera notamment à Amiens, à Poix de Picardie et à Nesle pour parler numérique et aménagement des petites communes. Jacqueline Gourault était l’invitée de France Bleu Picardie.

C’est une visite qui s’annonce chargée :Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sera dans la Somme ce lundi. Elle sera accompagnée par Sarah El Hairy, secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l’Engagement.

Encourager la création de tiers-lieux

Les deux ministres se rendront au tiers-lieu "La Machinerie", quartier gare la Vallée à Amiens. Un lieu qui regroupe notamment des espaces de travail partagés et un incubateur de projets et qui est engagé dans la démarche « Fabrique numériques de territoire » pour le Grand Amiénois. Le gouvernement a pour ambition de développer ces tiers-lieux dans toute la France. Des lieux nécessaires, selon la ministre Jacqueline Gourault : "Des tiers-lieux, il y en a partout et beaucoup dans le monde rural, comme en Creuse ou en Haute-Vienne. Ces endroits, qui sont souvent à l’initiative des populations locales ou d’associations, permettent de développer des activités qui forgent le lien social. Cela peut être des espaces de co-working, des lieux où l’on fait du travail manuel, des ateliers de théâtre ou de menuiserie. Ces dispositifs permettent à certaines personnes de ne pas rester isolées chez elles, ce qui est important en cette période de crise sanitaire."

Aider à la revitalisation de petites communes

Jacqueline Gourault et Sarah El Hairy rencontreront ensuite des acteurs du service civique à Poix-de-Picardie avant un échange autour du dispositif « Petites villes de demain » à Nesle. Ce programme, lancé par le gouvernement, est destiné aux communes de moins de 20 000 habitants et soutien des projets de revitalisation autour de la rénovation du patrimoine, du retour de services publics et de commerces de proximité ou de l’embellissement des entrées de villes. Dans la Somme, 21 communes sont concernées, dont Ham, Nesle, Crécy-en-Ponthieu, St-Valery-sur-Somme, Corbie ou Poix-de-Picardie.

