Jacques Dirickx, l'un des grands patrons Mayennais est décédé

Jacques Dirickx s'est éteint ce mercredi matin, victime d'une embolie pulmonaire. Il avait 70 ans.

C'était l'un des plus grands patrons Mayennais. Il dirigeait l'entreprise Dirickx basée à Congrier, où il est né, numéro un français de clôtures métalliques et de portails. Il avait repris, en 1984, l'entreprise créée par son grand-père, Armand, en 1921, et dirigée ensuite, de 1966 à 1984, par son père Albert et son oncle, après être entré chez ''Dirickx'' dès 1968, à 22 ans, où il fera ses gammes en passant par tous les postes.

Sous l'impulsion de Jacques Dirickx, l'entreprise ne cesse de croître, en France d'abord puis à l'international, notamment dans les Pays de l'Est. Mais c'est en 2003 que Jacques Dirickx réussit peut-être son plus beau coup en s'installant en Chine où il décroche le marché des clôtures bordant les autoroutes chinoises mais aussi la protection d'autres infrastructures dans la perspective des Jeux Olympiques de Pékin de 2008.

Jacques Dirickx, tout au long de sa carrière aura accumulé les distinctions. En 2004 il est élu Meilleur Entrepreneur de l'Année pour la région ouest, puis tout simplement, Meilleur Entrepreneur Français de l'année en 2005 et Manager de l'Année en Mayenne en 2007.