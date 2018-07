En 2017, les agents de remplacement ont fait le travail de 33 équivalents temps plein. Parmi eux, Antony Mahé qui remplace les agriculteurs dans une trentaine de fermes au nord de Voiron, depuis sept ans. À 33 ans, il est devenu polyvalent chez Bertrand Roustain, l'un des trois associés de cette ferme de 75 vaches laitières avec vente direct de volailles et veaux de lait.

Antony Mahé s'est mis par hasard à remplacer les autres, mais s'il le fait depuis sept ans, il sait pourquoi. Antony exerce, entre autres, à Montferrat dans un GAEC, et il espère bien faire des émules, car beaucoup d'agriculteurs auraient besoin de souffler de temps en temps.

"J'interviens sur des exploitations en priorité lors d'accidents, des congés maladie, congés paternité et le plus régulièrement pour des vacances. J'interviens essentiellement dans l'élevage laitier et de plus en plus au niveau d'ateliers de volailles au GAEC Roustain à Montferrat." — Anthony Mahé, agriculteur remplaçant en Isère