Aubervilliers : le chantier de la piscine olympique suspendu pour cause d'amiante

Le chantier de la future piscine d'entraînement olympique qui doit être construite sur une partie des jardins ouvriers d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) est suspendu depuis le lundi 19 avril 2021.

C'est le collectif Sauvons les jardins ouvriers d'Aubervilliers qui l'a annoncé mardi dans une publication publiée sur Facebook. "La semaine passée, des jardinier.e.s ont constaté que les ouvriers mandatés par GPA pour déménager les cabanes manipulaient des plaques d'amiante sans protection, et les jetaient avec le tout-venant, sans aucune mesure de tri. Tout cela est grave et très dangereux. Nous avons donc alerté l'inspection du travail qui a fait une visite ce matin sur le chantier. D'après ce que nous avons compris, GPA, Urban eco et la société Pian vont devoir arrêter leurs travaux et se mettre en conformité. Cet arrêt pourrait être de plus d'un mois", écrit le groupe.

Contacté par France Bleu Paris, l'établissement public du Grand Paris Aménagement (GPA), maître d'ouvrage, reconnaît que "des plaques de fibrociment" ont été découvertes dans les cabanes. Toutes les pièces en questions sont "stockées" et "isolées en toute sécurité" sur le parking du Fort d'Aubervilliers. Elles doivent être expertisées d'ici la fin de semaine pour déterminer s'il s'agit bien d'amiante ou non. Grand Paris Aménagement affirme que l'entreprise qui mène les travaux lui a assuré que les ouvriers portaient des gants et des masques lors de la manipulation de ces plaques.

La construction de cette piscine et surtout d'un solarium sur une partie des parcelles cultivées provoque la colère des jardiniers qui demandent l'arrêt du chantier. Samedi dernier, une manifestation à Aubervilliers a réunit plusieurs centaines de personnes venues dénoncer ces travaux.