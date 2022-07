Jargeau : contre la vie chère, les familles préfèrent les vacances locales

Jusqu'au 30 juillet, la plage de Jargeau, dans le Loiret, propose des animations et des jeux gratuitement au bord de la Loire. La baignade n'est pas possible mais le lieu propose une alternative de loisirs pour les familles qui ne peuvent pas partir en vacances.

Comment profiter de l'été et des vacances malgré la vie chère ? Dans le Loiret, plusieurs communes proposent des animations gratuites au bord de la Loire. C'est le cas à Jargeau (du 9 au 30 juillet) ou encore à Sully (du 9 juillet au 7 août), dans le Loiret. Si la baignade n'est pas possible ces événements permettent aux familles touchées par la crise économique de profiter de l'été en restant dans la région.

Adeline vient régulièrement avec ses enfants à la plage de Jargeau, cette année elle ne partira pas en vacances. Venir à Jargeau lui offre "un cadre de vacances" explique-t-elle. "Financièrement on est serré, alors on profite des choses qui se font ici pour faire profiter les enfants et être au soleil" précise la jeune mère de famille.

Budget vacances revu à la baisse

Au mois de juin dernier, l'inflation a atteint 5,8% sur un an, selon l'Insee. Une augmentation de 0,6% par rapport au mois de mai, poussée notamment par la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires.

Des tarifs plus élevés qui pèsent donc sur le budget des familles du Loiret. Sophie Heron, la maire de Jargeau (sans étiquette) est bien consciente de cette situation : "il y a des gens qui ne partent pas en vacances, donc ici c'est un lieu où on peut écouter des concerts, rester sur son transat sans dépenser d'argent, on sait que le pouvoir d'achat est une problématique importante".

Des activités dans la région

Une situation qui existait déjà l'an dernier, "j'ai eu des familles me racontant leur histoire et me remerciant puisqu'elles ne pouvaient pas partir en vacances" témoigne Clément Rigal conseiller délégué à l'évènementiel au conseil municipal de Jargeau.

Des vacances locales, c'est aussi ce que fait Ludivine avec ses enfants, "des activités dans le secteur, le zoo, des refuges, Jargeau plage", un programme pour dit-elle, "passer de bonne vacances".