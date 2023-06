Jarnages accueille le premier chantier d'insertion "cuisine" de Creuse

Depuis le 3 juin, les enfants de la cantine de Jarnages mangent des repas made in Creuse : des déjeuners préparés au Pôle cuisine situé dans le village. La structure est installée dans des locaux vides depuis quelques temps mais en bon état puisqu'ils ont moins de dix ans et où travaillent quatre personnes en chantier d'insertion. Finis donc les repas préparés par une société industrielle de l'Allier, désormais place au circuit court et à l'action sociale.

ⓘ Publicité

Une activité qui va se développer dès juillet

Cela faisait des années que la commune cherchait un local capable d'accueillir "une cuisine de proximité avec des produits locaux" reconnaît Vincent Turpinat, le maire de Jarnages, et l'idée était de travailler avec le Réseau creusois des SIAE" (Structures d'insertion par l'activité économique). Et c'est finalement cet ancien atelier de traiteur, transformé en légumerie par l'ADAPEI 23 où des pommes de terre et des carottes étaient mises sous vides, ce bâtiment laissé vide depuis trois ans, qui a été choisi (juste à côté du cimetière de Jarnages), une aubaine puisqu'il était quasi aux normes.

Le chantier insertion du Pôle cuisine travaille les légumes des Jardins de Saintary, maraîcher de Parsac, les produits de la laiterie de la Vouèze et prochainement la viande d'un atelier de découpe local. Ce pôle est la seule structure d'insertion en Creuse qui s'appuie sur une activité support "cuisine". Elle remet actuellement le pied à l'étrier à quatre personnes et leur permet d'acquérir une expérience dans un secteur qui embauche. Deux autres candidats au retour dans le monde du travail seront embauchés début juillet, parce que l'activité va se développer.

Actuellement, le Pôle cuisine prépare 75 repas par jour pour la cantine de l'école de Jarnages. A partir du 3 juillet, il réalisera les repas à domicile de l'association de Développement du pays de Bonnat - Châtelus et des centres de loisirs d'Ahun et de Sardent, et à partir d'octobre également ceux des centres aérés de Creuse Confluences.