Le biscuit n'attend plus que la crème au beurre. Ici, café. Là, pistache. "On va bien s'amuser", dit en souriant Michaël Milano dont les journées sont très longues depuis quelques jours. "Je commence vers 1h du matin pour finir à 19-20h. Avec une pause déjeuner d'une demi-heure !"

Lui et son équipe doivent faire face à plus de 400 commandes. "On est de plus en plus sur des bûches légères avec des mousses mais il reste quand même les traditionnelles avec les crèmes au beurre. Il y a aussi les bûches glacées. Il existe tout un panel."

Les gens restent attachés à la bûche de Noël, la tradition est bien ancrée"

Des saveurs toujours renouvelées : "je propose six bûches tous les ans. Cette année, la bûche aux marrons est travaillée avec un praliné. L'année dernière, c'était avec une framboise. L'année d'avant, avec une meringue. On ne fait jamais la même recette".

Mangue, fraise, fruits des bois, mirabelles. Mais surtout un incontournable : chocolat. "C'est toujours le chocolat qui a la cote, c'est une valeur sûre !", note Elodie Milano. La part de bûche est vendue 4,60€. La journée du 24 décembre constitue pour le jeune couple le plus gros chiffre d'affaire de l'année. Le 25 décembre arrive en deuxième place.