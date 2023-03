Jarville : le salon de coiffure fermé ce mardi 7 mars en soutien au mouvement contre la réforme des retraites

Qu'on soit pour ou contre, la réforme des retraites fait parler dans le salon de coiffure de Catherine Frebourg. Dès qu'on aborde le sujet, les discussions s'engagent entre les coiffeuses, paire de ciseaux ou sèche-cheveux à la main, et les clientes. Du côté des contre, il y a la fille de Catherine, Lucile, 32 ans, qui travaille au salon avec sa mère. "J'ai bien peur que ma génération n'en ait pas vraiment, de retraite", confie-t-elle, "D'ailleurs nous les jeunes, je pense qu'il faut qu'on se la fasse nous-même, en mettant de côté toute notre vie. Et puis j'entends tous les jours des clients du salon raconter qu'ils ne peuvent pas prendre leur retraite parce qu'ils n'ont pas toutes leurs annuités, alors qu'ils sont fatigués ..." Pour autant, la jeune femme n'ira pas manifester ce mardi 7 mars.

Lucile, la fille de Catherine Frebourg, en train de couper les cheveux de Marie-Thérèse, l'une des clientes du salon. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Lucile est en train de couper les cheveux de Marie-Thérèse, cliente du salon depuis cinq ans. La retraitée est favorable à la réforme. "Moi de toute façon quand j'ai commencé on m'a dit : "Tu seras en retraite à 70 ans" alors ...", raconte-t-elle, "Et puis je n'ai pensé à ma retraite qu'à la fin, un an avant de la prendre. Les jeunes qui n'ont pas encore commencé à travailler et qui pensent déjà à la retraite, il faut arrêter !"

Une opposition à la réforme pour des raisons très personnelles

Une position qui n'empêche pas Marie-Thérèse de débattre avec Catherine, très remontée contre la réforme, pour des raisons très personnelles. "Moi j'ai commencé à travailler à 16 ans et j'ai pris ma retraite à 62 ans, en juin dernier", explique-t-elle, "Mais j'ai dû continuer à travailler parce que ma pension n'est pas assez élevée." Les filles de Catherine ne souhaitent pas reprendre son salon, et elle doit donc continuer à payer pour les locaux, le temps de trouver quelqu'un qui souhaite les lui racheter. Or dans un contexte d'inflation, le salon lui coûte cher, trop cher pour sa retraite de 1243 euros. "Et puis je me bats aussi pour la retraite de mes enfants", explique-t-elle, "J'ai déjà trouvé que pour moi, 62 ans c'était trop alors 64 ans ..." Elle sera donc dans la manifestation ce mardi 7 mars.