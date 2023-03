"Je consomme Genlis" lance son tout premier marché de proximité du 31 mars au 2 avril

Les commerçants de Genlis débordent d'énergie et le prouve en lançant une association et un nouveau marché "Je consomme Genlis" qui se déroulera du vendredi 31 mars au dimanche 02 avril dans l'espace culturel Paul Orssaud. L'entrée est gratuite. Entretien avec Mathias Schmitt du magasin Energy Cycle Genlis , l'un de ses co organisateurs de ce marché.

Mathias Schmitt, co-fondateur d'Energy Cycle Genlis © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : Un nouveau marché "Je consomme Genlis" est organisé du 31 mars au 02 avril, que va t'on y trouver ?

Mathias Schmitt : L'association "Je consomme Genlis" a été créée il y a moins d'un an. J'en suis le vice-président et on décidé de lancer ce marché du nom de notre association, tout simplement pour réunir les commerçants et les artisans de Genlis et des alentours. On va y trouver de la décoration, de la jardinerie, des fleuristes. On va partir aussi sur l'art avec la photographie, mais également de la nourriture, de la mobilité avec des vélos, des vêtements.. Il y a vraiment un panel qui est assez important et c'est pour ça qu'on a voulu aussi sortir de Genlis pour avoir vraiment le plus de commerçants et artisans possible.

Vous n'allez pas venir concurrencer le marché de Genlis du samedi matin, place des Droits de l'Homme ?

Non, c'est en complément puisque l'entrée est gratuite. Les personnes qui vont aller sur le marché, vont pouvoir trouver d'autres exposants que ceux qu'ils ont l'habitude de côtoyer. Ce marché "Je consomme Genlis" va leur permettre de découvrir leurs commerçants et artisans locaux.

On parle de marché, mais c'est presque une petite foire ?

C'est potentiellement déjà une petite foire et pourquoi pas dans l'avenir une grande foire. L'idée, c'est en tout cas que ça devienne un rendez-vous annuel. Aujourd'hui on ne se donne pas de limite. C'est la première édition, on va voir ce que ça donne. En tout cas, nous, notre premier objectif, c'était de réunir des exposants. Aujourd'hui, on est plus de 25 , c'est donc déjà une demi réussite. À voir maintenant ce qu'en disent les visiteurs. Et si c'est une totale réussite, on pourra grandir après.

L'idée derrière tout ça, c'est aussi de faire vivre la commune et ses alentours ?

C'est ça. C'est d'inciter à consommer local mais on veut aller au delà. On a aussi un rôle. On est en train d'instaurer un rôle d'incubateur pour les entrepreneurs qui voudraient venir sur le territoire. C'est donc aussi le développement du territoire. Moi même, j'ai ouvert un magasin de vélos avec mon père. Et lors de cette création, on a constaté qu'il y avait un manque de communication.

Vous avez d'autres projets d'ailleurs au sein de l'association justement, qui répondent à cette ambition de faire vivre cette commune ?

On a déjà créé une carte qui s'appelle "Je consomme Genlis". Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'instaurer ce nom là pour l'instaurer comme un label ou presqu'une marque. Elle va donner droit à des réductions sur tous les commerces et artisans qui sont membres de l'association. Ça, c'est un premier projet. Le deuxième projet, c'est donc cet événement qui, j'espère, sera une réussite. Et il y a plein d'autres projets. On parle de monnaie locale et de plein d'autres choses maintenant. L'idée, c'est aussi de trouver des adhérents supplémentaires, piliers dans l'association parce que, avec les membres du bureau, on est six aujourd'hui. C'est compliqué si on veut vraiment s'étendre.

Où se déroule ce marché ?

C'est à l'Espace Paul Orssaud à Genlis. Donc je précise bien, c'est en intérieur parce que la météo ne s'annonce pas très favorable le week-end prochain. Donc c'est bien en intérieur et l'entrée est gratuite.