Ce jeudi 17 février, les facteurs du centre de tri et de distribution de Montpellier-Rondelet sont appelés à faire grève par la CGT. Ils remettent en cause la nouvelle réorganisation des tournées.

Fred, facteur à Montpellier, n'y arrive plus : "Je cours toute la journée"

Les facteurs du centre de tri et de distribution de Montpellier Rondelet étaient appelés à faire grève par la CGT ce jeudi 17 février. Une vingtaine d'entre eux se sont rassemblés devant le centre toute la matinée, pour manifester leur mécontentement. Ils protestent contre la réorganisation de la distribution appliquée depuis un mois. Quinze tournées ont été supprimées, élargissant de fait le secteur des autres tournées.

Les facteurs rapportent avoir davantage de courrier à distribuer sur un périmètre plus large pour un même temps imparti. "Les tournées ont été calculées par ordinateur. Elles sont infaisables. Je comprends bien qu'il y ait une baisse de courrier, mais il faut une réorganisation qui prenne en compte l'humain" s'exaspère Fred, facteur de 42 ans.

"Entre les bâtiments, je cours, dans les escaliers, je cours."

"Je commence le matin à 6h au lieu de 6h30 et l'après-midi, j'y suis jusqu'à 16h-16h30 alors que je suis censé terminer à 13h45, raconte Fred. Je cours pendant toute la tournée. C'est très fatiguant ,physiquement et psychologiquement".

Fred, 42 ans, facteur à Rondelet, n'y arrive plus

Pour Patrice, facteur syndiqué à la CGT, aucun postier ne peut terminer les tournées imposées, quelle que soit sa bonne volonté : "Tous les collègues sont exténués, les arrêts maladie se multiplient et quand on en parle à la direction, ils répondent que nous ne sommes plus capables de faire notre travail. Il n'y a aucune remise en question de l'organisation mise en place."

Patrice, délégué CGT affirme que ces tournées sont infaisables

De son côté, la direction de La Poste fait valoir que des ajustements à la marge pourront avoir lieu. Elle rappelle avoir recruté dix personnes en CDI en dépit de la baisse de courrier à distribuer. La direction a compté 23 grévistes sur 120 collaborateurs, et affirme que le courrier a été correctement distribué ce jeudi.