"Je crains de devoir partir" : un projet d'extension du parking du Leclerc de Périgueux inquiète des riverains

Dans le quartier Clos-Chassaing de Périgueux, certains riverains sont inquiets. Pour agrandir le parking du Leclerc, le président des magasins de l'enseigne de Périgueux et Trélissac, Fabrice Faure , a confirmé à France Bleu Périgord avoir racheté deux maisons. En les rasant, il souhaite construire une dizaine de places de stationnement supplémentaires, au plus tard en 2024.

ⓘ Publicité

Mais dans la rue Georges Goursat, qui jouxte le parking et où un permis de démolir est affiché sur la porte du logement inoccupé situé au n°14, des habitants et propriétaires craignent un projet plus important. Marie-Antoinette, qui réside au n°20 depuis 28 ans, raconte avoir eu "un choc émotionnel terrible", lorsqu'elle a appris l'existence de négociations entre son propriétaire et Fabrice Faure. Elle redoute que le patron du magasin Leclerc , situé à moins de 100 mètres de son logement, ne souhaite acquérir le bâtiment et neuf garages attenants pour les raser.

La peur d'un départ forcé

"J'ai 82 ans, un petit salaire et je suis malade, je ne peux pas partir comme ça du jour au lendemain", s'alarme-t-elle. Marie-Antoinette, qui a été reçue ce 24 janvier à la mairie de Périgueux pour alerter sur sa situation, affirme par ailleurs n'avoir eu pour l'instant aucune proposition de relogement. Contacté par France Bleu Périgord, Fabrice Faure tient de son côté à rassurer : il promet que les négociations de rachat du n°20 de la rue Georges Goursat ne contraindront pas la nonagénaire à quitter les lieux.

Patrick, lui, est propriétaire d'un immeuble proche de celui où vit Marie-Antoinette. Il y a trois mois, il a également reçu une proposition de rachat de Fabrice Faure, pour le bâtiment de cinq logements qu'il possède depuis 2006. "J'ai répondu que je n'étais pas vendeur. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Moi, j'ai des locataires avec qui ça se passe très bien, qui ont choisi de s'installer dans ce quartier. Je ne comprends pas qu'on dépense autant d'argent pour acheter et ensuite démolir", maugrée-t-il. Et s'il ira "jusqu'au bout" pour conserver son immeuble, il craint que les autres propriétaires ne finissent par céder : "Je vais me retrouver au milieu du parking, et il va me le racheter trois francs six sous ? C'est ça qu'il veut ?", redoute Patrick.

Le n°20 de la rue Georges Goursat, où vit Marie-Antoinette, le 24 janvier 2023 © Radio France - Margot Turgy

La mairie appelée à se prononcer

Le propriétaire souhaite maintenant que la mairie de Périgueux s'empare du sujet. "Je sais bien que l'on ne peut pas s'opposer à des rachats privés, mais la municipalité à son mot à dire sur les permis de démolir. Elle nous dit qu'il faut végétaliser la ville, mais on va se retrouver avec ce parking, des camions partout ... ce n'est possible !"

"Les nuisances, la poussière", mais aussi la potentielle "dépréciation des biens", c'est d'ailleurs ce qui interroge Louise, habitante d'une maison côté impair de la rue Georges Goursat. "Comment ce projet va-t-il être conçu ? Je n'en sais rien ... Je me pose plein de questions. Je pense qu'on devrait se réunir entre propriétaires", avance-t-elle. "Il faudrait que l'on puisse rencontrer Mr Faure, qu'il nous explique clairement les choses", par exemple lors d'une réunion publique avec la mairie, renchérit Patrick. Sollicitée par France Bleu Périgord, la mairie de Périgueux explique qu'elle n'avait jusqu'ici pas été informée du projet, en raison de son caractère privé. Et rappelle également que si le code de l'urbanisme est respecté, une démolition peut légitimement être accordée, comme pour le n°14 de la rue Georges Goursat.

Le permis de démolir affiché sur la porte du n°14 de la rue Georges Goursat, le 24 janvier 2023. © Radio France - Margot Turgy