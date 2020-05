"Je crains des licenciements et des fermetures" : reprise tourmentée pour les auto-écoles en Lorraine

Après deux mois de confinement et plusieurs jours d'imbroglio ministériel, les auto-écoles lorraines peuvent de nouveau rouvrir leurs portes dès ce mercredi. Redresser les finances, rattraper les heures perdues tout en appliquant des mesures sanitaires strictes et inédites : les défis sont nombreux.

Les auto-écoles sont enfin fixées : elles peuvent officiellement rouvrir leurs portes depuis ce mercredi 13 mai. La décision a été prise ce mardi après-midi par le ministère de l'Intérieur après plusieurs jours d'imbroglio administratif et de flou total dans les établissements concernés.

Des règles sanitaires strictes et inédites

Xavier Brèche, lui, ne reprendra pas ses cours de conduite avant la semaine prochaine, le temps de mettre en place des mesures sanitaires exceptionnelles. Il gère cinq auto-écoles dans les Vosges : au Val d'Ajol, Remiremont, Épinal, Rambervillers, et Saint-Amé. Il est également président de l'ECF (École de conduite française) dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté.

"D'abord, on ne fait pas rentrer les élèves dans l'établissement pour éviter au maximum les flux et les contacts, explique-t-il. Ensuite, tout le monde se lave les mains. On demande également aux élèves de désinfecter, avec leur moniteur, tous les points contacts de la voiture : volant, levier de vitesse, frein à main, rétroviseurs, portières, etc."

Le conducteur et son moniteur porteront un masque. Dans les structures de Xavier Brèche, le formateur portera une visière ainsi qu'une paire de lunettes "pour avoir quelque chose sur les yeux." Le duo fera des pauses toutes les demi-heures. "Porter un masque en milieu confiné comme la voiture, c'est compliqué pour un élève, ça l'est encore plus pour le moniteur qui enchaîne six, sept, voire huit heures par jour."

Pendant toute la conduite, les vitres seront ouvertes dans la mesure du possible. Il n'y aura pas de climatisation. Avant l'arrivée d'un nouvel élève, la voiture est de nouveau désinfectée. Il en est de même tous les soirs avec un virucide. "L'objectif est que les clients se sentent au maximum en sécurité dans nos véhicules," déclare le Vosgien. Enfin, les élèves seront incités à emmener leur serviette, pour éviter de transpirer sur les sièges en prévision des grosses chaleurs de l'été.

Sortir la tête de l'eau

Cette reprise d'activité dans les auto-écoles était très attendue par les candidats. Surtout, c'est un grand soulagement pour les professionnels du secteur. Mais ce ne sera pas une partie de plaisir. En plus des nouvelles règles sanitaires, il faut rattraper les heures décalées et redresser les finances. En effet, les trésoreries sont au plus bas, après deux mois de confinement.

"On a fermé du jour au lendemain, déclare Xavier Brèche. Zéro chiffre d'affaires, tout le monde au chômage partiel et en même temps, les factures qui continuent à arriver : les prestataires, les charges et les loyers de voitures. Le premier mois a été très compliqué."

Le gérant a tout de même pu compter sur ses 16 salariés pour mettre en place une formation de code à distance. "Malgré le confinement, on a réussi à faire travailler nos élèves en visiocode".

Des hausses de tarifs sont à prévoir

La pratique, elle, est restée au point mort. Les cours et les examens ont été retardés. Ceux qui devaient passer le permis au mois de mars, le passeront au mois de de juin. "Il faut être clair, on a perdu deux mois d'examens et on ne les rattrapera pas. Les inspecteurs et les enseignants ne vont pas travailleur deux fois plus. Ils vont même recommencer à mi-temps pour ne pas s'épuiser."

Ainsi, les candidat doivent s'armer de patience avant de tenter de décrocher leur carte rose. Les futurs élèves doivent également se préparer à payer plus cher : une hausse des tarifs est inévitable, selon Xavier Brèche. "Le prix des formations augmentera, c'est obligatoire. On a engagé des sommes importantes entre le gel, les masques et les hygiaphones. C'est sûr, il y aura un surcoût sur les formations."

"Une auto-école n'a pas une marge énorme, contrairement à ce que les gens peuvent dire. Dans les prochaines semaines, on va pratiquement tourner à perte. Il y aura des augmentations tarifaires comme on le voit aussi dans d'autres secteurs."

Des risques de licenciements et de fermetures

Selon Xavier Brèche, les finances de certains collègues pourraient ne pas tenir jusqu'à la fin de l'année. "Je suis inquiet pour tout le monde. L'auto-école subissait déjà une concurrence déloyale de la part des plateformes en ligne. Elle était déjà en souffrance et avec la catastrophe qu'on vient de vivre, malheureusement, des établissements fermeront. Même ceux qui ont bénéficié d'un prêt garanti par l’État. Il faut bien se dire que ce prêt, il faudra le rembourser. On ne sait pas quelles seront les modalités. C'est une aide, mais ce n'est pas un cadeau. A la fin de l'année, il va falloir rembourser tout ce qu'on n'a pas payé."

"Je crains des fermetures de petits établissements et sur les plus gros, on sera peut-être amenés à licencier, s'inquiète Xavier Brèche. On ne sait pas comment on va redémarrer. Est-ce que les clients vont revenir ?"