"Je donne mon nounours" au Muséum de Toulouse pour les familles du Secours Populaire

L'opération "Je donne mon nounours" pour soutenir les familles du Secours Populaire fête sa troisième année. On peut déposer ses peluches au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse jusqu'au vendredi 6 janvier. Plusieurs centaines de doudous ont déjà été apportés.

Des doudous qui s'accumulent sur le lit de vos enfants? Envie de faire une bonne action?

Pourquoi ne pas apporter une peluche au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse? Pour la troisième année consécutive, le Muséum organise une grande collecte pour les enfants du Secours Populaire de Toulouse ; c'est l'opération "Je donne mon nounours."

Un clin d’œil aux expositions du Muséum

Cette année, le Muséum récupère plutôt des peluches de chiens, de chats ou d'animaux de compagnie. Un clin d’œil aux expositions présentées en ce moment : "Les nouveaux animaux de compagnie" (jusqu'au 18 juin 2017) et "Chiens chats" (jusqu'au 4 juin 2017).

Mais rassurez- vous, les ours, les tigres ou autres peluches sont aussi acceptées, si tant est qu'elles soient en bon état, voire neuves.

Des centaines de peluches récoltées

Dans le hall d'entrée du Muséum, une pyramide de peluches trône déjà sur un traîneau tiré par un chat, devant une grande girafe !

Des centaine de peluches ont déjà été récoltées. © Radio France - Clémence Fulleda

Je n'ai pas compté précisément, mais on en a déjà reçu plusieurs centaines. - Clotilde Demaria, médiatrice du Muséum

C'est bien plus que les années précédentes. L'opération cartonne tellement qu'elle est prolongée : on peut amener ses peluches jusqu'au vendredi 6 janvier, entre 10h et 18h, du mardi au dimanche (sauf ce dimanche 1er janvier).

Distribution le 7 janvier

À l’occasion des 40 ans du Père Noël Vert, ces peluches seront ensuite offertes aux enfants lors d’un après-midi "découverte " réservé aux familles du Secours Populaire. Ce sera le samedi 7 janvier. Les peluches restantes seront remises à d'autres enfants identifiés par le Secours populaire.

L' opération "Je donne mon nounours" est menée dans le cadre d'un partenariat plus large du Muséum avec le Secours Populaire, comme l'explique Clotilde Demaria, médiatrice du musée :