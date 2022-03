"Je me rationne, c'est de la survie" : des distributions de colis alimentaires pour les jeunes berrichons

Ils sont touchés de plein fouet par les hausses de prix. Les étudiants sont de plus en plus nombreux à devoir se serrer la ceinture pour réussir à boucler les fins de mois. Pour aider les jeunes berrichons qui se retrouvent dans une situation financière difficile, des distributions de colis alimentaires sont organisées dans le département.

Une distribution avait lieu ce jeudi à l'épicerie solidaire Domifasol, en face de l'IUT de Châteauroux. À Issoudun, l'épicerie solidaire organise des distributions chaque semaine. Exemple ce mercredi, où une trentaine de colis avaient été préparés avec la Banque alimentaire de l'Indre.

Je ne mange pas comme je veux, c'est des arrangements à faire pour tenir le mois

Paquets de pâtes, boîtes de raviolis, gâteaux, tablettes de chocolat, produit vaisselle, protections hygiéniques... De quoi remplir les placards et tenir plusieurs semaines. "J'ai parfois 20 ou 50 euros par mois pour faire les courses, donc on avise", raconte une jeune lycéenne âgée de 18 ans. Elle a quitté le domicile familial pour venir suivre ses études à Issoudun. Une fois le loyer payé grâce aux aides au logement, il ne reste pas grand-chose pour faire ses courses, malgré l'aide modeste de sa mère.

Cette lycéenne âgée de 18 ans, qui vit seule, a du mal à payer ses courses. Copier

"Je ne mange pas comme je veux, confie la jeune femme. C'est la soupe quand il n'y a plus grand-chose, c'est les pâtes quand il n'y a plus beaucoup de sous. C'est des arrangements à faire pour tenir le mois, c'est de la survie plus que de la vie".

"Au début, le fait de franchir le pas de l'association, ce n'est pas toujours évident, explique Lucie Barbier, trésorière de l'association, qui voit de plus en plus de jeunes venir demander de l'aide. C'est triste parce qu'ils n'ont pas encore commencé à travailler qu'ils ont déjà des problèmes pour se nourrir".

Les bénévoles de l'épicerie solidaire d'Issoudun. © Radio France - Emeline Ferry

REPORTAGE - Distribution de colis alimentaires à l'épicerie sociale d'Issoudun Copier

Les distributions ont lieu les mercredis après-midi (de 13h30 à 17h30) et les vendredis matins (de 8h à 12h) à l'épicerie solidaire d'Issoudun (9 rue de l'Avenier). Pour s'inscrire, il faut d'adresser à la Banque alimentaire, à l'IUT ou bien à une assistante sociale. Des jeunes en bénéficient, mais aussi de nombreuses personnes âgées et des familles monoparentales.