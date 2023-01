"Je me sens pris en otage" : à Quimper, les boulangers désemparés face aux hausses de l'énergie

Le sourire est de rigueur pour les clients qui demandent une baguette ou un pain de campagne. Mais quand on souhaitent aux boulangers de Quimper une bonne année 2023, ils ont plus tendance à grimacer.

En train de peser les farines pour les pains du lendemain matin, ce vendredi, Ludovic Le Marhadour admet son incertitude quant aux mois qui arrivent : "Je ne sais pas ce qui m'attend, on avait une visibilité jusqu'aux fêtes mais là, 2023, on ne sait pas encore trop ce qui va se passer."

Faire des économies coûte que coûte

L'année passée a été éprouvante à cause des hausses des matières premières . Le beurre, la farine, le sucre, tous les ingrédients ont augmenté. Alors dans sa boulangerie O'Plaisir, le boulanger a dû faire des sacrifices. "On essaie des produits qui sont un peu moins chers et on adapte les recettes pour que la qualité reste la même quand même", explique Ludovic.

Il a aussi fait le choix de ne pas renouveler un CDD à la fin de l'été pour faire des économies sur la masse salariale, "et dans le même temps, j'ai aussi baissé ma rémunération", précise-t-il.

Ludovic Le Marhadour est boulanger à Quimper et il a dû faire des sacrifices ces derniers mois pour faire des économies/ © Radio France

Mais l'autre grosse difficulté de cette nouvelle année vient des prix de l'énergie . Beaucoup de boulangers ont dû renégocier leur contrat d'électricité à la fin de l'année 2022 et la facture s'est envolée. Ludovic Le Marhadour, lui, pourra bénéficier du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement, qui prend en charge 15 % de la hausse.

La baguette à 1,50 euro ?

Sauf que ce n'est pas le cas de la boulangerie Pains & Kouign, à Quimper, dont les équipements consomment trop d'électricité. Dans l'atelier d'Alain Gueguen, le boulanger, tout fonctionne à l'électricité : les fours, les laminoirs, les pétrins. L'entreprise a fait les comptes : la facture va passer de 25 000 à 60 000 euros. D'autres établissements doivent débourser des sommes multipliées par cinq.

Enchainer une deuxième année sous inflation, c'est trop pour Alain : "Je me sens pris en otage parce qu'on n'a aucun moyen d'action. Du coup, on est obligé d'augmenter les tarifs et ça me met un peu en colère parce que les clients aussi subissent l'inflation."

Les pains et les patisseries ont augmenté de 10 % chez Pains & Kouign. La galette des rois n'y échappera pas. La question que se pose les artisans est jusqu'à quand les clients vont supporter cela. Pour le moment, ils sont encore compréhensifs. "On n'a pas le choix que de subir, donc quoi qu'il arrive on achète du pain et on sait que ce n'est pas la faute des boulangers", regrette Mickaël.

Philippe et Alain Gueguen vont voir la facture d'électricité de leur boulangerie de Quimper multipliée par plus de 2 en 2023. © Radio France

Tout un secteur en difficulté

"Je suis une grande mangeuse de pains donc je ne fais pas attention au prix, reconnait Marie, venue pour un sandwich ce midi. Mais peut-être qu'à force, on diminuera sur les quantités qu'on achète."

Pour amortir ces hausses, certaines boulangeries se demandent s'ils doivent réduire leurs horaires d'ouverture ou bien revoir leur offre. Mais il n'y a pas de solution miracle. Une solidarité s'organise entre toutes les entreprises de la filière, car derrière les boulangeries, les minoteries qui produisent la farine souffrent aussi.

Le secteur a vu le cours du blé atteindre des niveaux records en 2022 : de 180 à presque 400 euros la tonne, à cause de la guerre en Ukraine, même si les prix sont fluctuants. "On est obligé de passer des hausses sur nos farines, de l'ordre de 10 %, indique Jean-François Jaffrès, de la minoterie Francès à Bohars. On essaie de s'organiser pour lisser ces augmentations et rester vigilants car nos clients sont fragiles en ce moment."

Sa minoterie travaille avec 140 boulangers et artisans, dans le Finistère principalement. Le dirigeant souffle que "la période est très compliquée car on raisonne beaucoup plus sur le court terme alors qu'habituellement, nous pouvons avoir une vision de très long terme dans notre profession". Son entreprise n'est pas éligible non plus aux aides de l'Etat alors Jean-François Jaffrès aimerait que les aides évoluent dans les prochains mois.

Après une réunion au ministère de l'Economie ce mardi 3 janvier, les fournisseurs d'énergie se sont engagés notamment à ce que les boulangers puissent résilier leur contrat sans frais en cas de hausse "prohibitive" si elle "menace la survie de l'entreprise".