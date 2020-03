"Je me suis moquée hier quand j'ai vu les rayons dévalisés mais aujourd'hui j'ai fait comme les autres"

Le coronavirus inquiète de plus en plus. Et cela se voit dans les supermarchés. Les rayons dévalisés par des clients craignant des pénuries ou des mesures de confinement. Rare sont ceux qui dérogent à ce constat.

Les annonces d'Emmanuel Macron, ce jeudi, ont provoqué une nouvelles ruées vers les supermarchés. Dans l'un d'entre eux, ce samedi matin, beaucoup de palettes pleines de marchandises étaient au milieu des rayons. Les salariés remplissaient les étagères vidées la veille : farine, eau, gâteau, riz, pâtes. Mais une heure après l'ouverture seulement "ils ont déjà tout dévalisé. C'est stupide, c'est ridicule", s'agace Anaïs.

Je me suis moquée hier quand j'ai vu que les rayons étaient dévalisés. Mais aujourd'hui j'ai fait comme les autres

Un avis que partagent d'autres clients. C'était le cas de Séverine également mais l'allocution du discours du président de la République l'a inquiété. "J'ai acheté deux paquets de papier toilettes, chose que je ne fais jamais. Je me suis moquée hier quand j'ai vu que les rayons étaient dévalisés. Mais aujourd'hui j'ai fait comme les autres. Cela prend une telle ampleur que je me dis qu'il va falloir prendre des précautions".

Le problème c'est qu'ils font beaucoup de stocks dont il ne reste rien à acheter donc on suit le mouvement malheureusement malgré nous

Sabrina, elle assume : "je fais des réserves, tous les produits de première nécessité. Je ne peux pas changer l'opinion des gens. Mais si l'épidémie prend encore plus d'ampleur et que le gouvernement dit 'on ferme tout' ... Et bien ces personnes n'auront rien". Houdaïfa ne craint pas un éventuel confinement mais il a quand même acheté 14 packs d'eau. "C'est comme dans la série The Walking Dead, ce qui font le plus peur ce ne sont pas les zombies mais les gens. Le problème c'est qu'ils font beaucoup de stocks dont il ne reste rien à acheter donc on suit le mouvement malheureusement malgré nous". Catherine ne craint pas de pénurie. "Je connais quelqu'un en Italie donc je sais qu'on ne manquera pas de nourriture. Au pire, nous irons en petits groupes faire nos courses".

Certains clients qui doivent garder leurs enfants ou petits-enfants en raison de la fermeture des établissements scolaires et crèches ont également acheté un peu plus. Jacques Creyssel, le délégué général de Fédération du commerce et de la grande distribution tient à rassurer : "il n'y a aucune raison d'acheter des kilos de pâtes d'avance. Il y en aura et il y en aura tous les jours".