"Je me suis versé quatre salaires en quatre ans" : un autre restaurant étoilé de Dordogne ferme ses portes

Ce sera son dernier service ce soir. Adrien Soro, le chef de la Meynardie, une étoile au guide Michelin, jette l'éponge. Quatre ans après son ouverture, son restaurant de Paulin fermera ses portes ce lundi, comme l'a révélé Sud Ouest. "En quatre ans, j'ai pris deux ans de Covid, j'ai perdu 250.000 euros, l'Etat nous en a donné 70.000. Je me suis versé quatre salaires en quatre ans, pas un qui dépasse les 1.000 balles. Je bosse 18 heures par jour, j'ai perdu 20 kilos", énumère Adrien Soro. Lundi, son établissement fermera ses portes, il se déclarera en cessation de paiement, et mardi il déposera le bilan.

Difficultés financières

Adrien Soro a ouvert le restaurant en 2019. Le jeune chef est diplômé de l'école hôtelière de Souillac, il a été formé chez Joël Robuchon et chez Alain Gardillou au Moulin du Roc en Dordogne. En janvier 2020, moins d'un an après son ouverture, le domaine de La Meynardie décrochait sa première étoile .

Aujourd'hui le jeune chef est amer, en colère. Après 15 ans passés devant les fourneaux, il a annoncé la semaine dernière à ses fournisseurs et à ses employés sa décision de fermer définitivement le restaurant. "Depuis le départ on se bat les hivers parce que les hivers sont très très raides, et que les banques ne suivent pas comme elles devraient. En quatre ans, plus deux ans de Covid, tu ne peux pas générer la trésorerie pour passer quatre mois d'hiver en ayant sept salariés en CDI", explique le jeune chef.

Deuxième étoilé en un mois

Déjà il y a moins d'un mois, un autre restaurant étoilé de Dordogne a fermé pour cause de difficultés financières . "Un parfum de Gourmandise" situé au 27 cours saint Georges à Périgueux a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce. Le restaurant gastronomique n'a pas pu rembourser le PGE, le prêt garanti par l'Etat pendant la crise du Covid.

Avec la fermeture du domaine de La Meynardie, il ne reste désormais plus que six restaurants étoilés dans le département.