"Je mets des pancartes à ma fenêtre !" : le 1e mai confiné vu par des syndicalistes retraités

Tous respecteront le confinement, pour des raisons sanitaires qu'ils comprennent. Mais pour les militants retraités de Loire-Atlantique, le premier mai reste le premier mai, jour de la fête du travail, plein de symboles de luttes passées et actuelles. Témoignages de syndicalistes retraités confinés, qui vivent ce premier mai, plus ou moins résignés, plus ou moins revendicatifs !

"J'irai me balader une heure, avec mon drapeau !"

Les manifestations du premier mai, Michel Charrier les a toutes faites depuis qu'il a 15 ans, sous les drapeaux de la CGT. Alors, ce n'est pas à 74 ans, que cet ancien des Chantiers navals de Nantes dérogera à ses habitudes. "On ne pourra pas défiler à cause des interdictions mais on va [mettre] aux fenêtres des pancartes, des slogans contre le gouvernement actuel parce que quand même si on en est arrivés là avec la maladie, c'est qu'on a cassé les services publics !"

On va mettre de la musique dans certains quartiers. Parce que c'est la fête du travail, il faut qu'on insiste là dessus ! - Michel Charrier

Michel Charrier, qui compte bien fêter le premier mai dans la limite des règles édictées par l'Etat. "J'appelle tous mes camarades de la CGT et les uns comme les autres, à [aller se promener] pendant une heure habillé en jaune et rouge [les couleurs de la CGT] dans les endroits où ils se trouvent !"

Moi, je le ferai dans mon heure de sortie, c'est légal ! J'ai le chapeau avec les macarons CGT, le masque [sanitaire], le chasuble de cheminot. - Michel Charrier

Les droits du travail ont été acquis à force de manifestations, au début réprimées dans le sang, comme le rappellent les militants retraités.

"C'est une situation complètement inédite !"

Christian Langlet est retraité de la CFDT, ancien de la Sécurité Sociale. "C'est la première fois pour moi [qu'il est] interdit de manifester complètement pour des raisons de sécurité légitimes, sanitaires !". Lui aussi se trouve bousculé dans ses habitudes militantes.

C'est inédit pour moi de se trouver sans aucune possibilité d'exprimer que le premier mai c'est la fête des travailleurs ! - Christian Langlet, retraité de la CFDT

Voire, il se sent "un peu peiné" par la situation. Il songe à participer à une manifestation virtuelle.

La manifestation de balcon, "une mise en scène"

Pour Henri Chevolleau, syndiqué CFDT depuis 47 ans, mieux vaut ne rien faire plutôt que manifester depuis son balcon ! Lui regarde d'un œil sceptique les récents engouements revendicatifs opérés depuis les balcons et largement relayés sur les réseaux sociaux. "Vous pouvez remarquer que les manifestations du premier mai malheureusement, ces dernières années, les cortèges sont réduits, les revendications le sont tout autant ! Donc faire un spectacle à moi tout seul dans ma rue, je ne vois pas bien l'intérêt !"

C'est un affichage qui ne me convient pas ! Il y a une signification [à cette fête] ! - Henri Chevolleau

Henri Chevolleau qui préfère donc attendre le premier mai de l'année prochaine pour défiler dans les rues..