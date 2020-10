"Je n'ai fait que mon travail" : entretien avec Anthony Smith, l'inspecteur du travail muté d'office

Après plusieurs mois d'un feuilleton rempli de rebondissements, l'inspecteur du travail Anthony Smith revient pour France Bleu Champagne-Ardenne sur sa suspension et sa mutation d'office. Il s'exprime dans cet entretien en tant que responsable syndical au ministère du travail.

En avril dernier, en pleine période de confinement, cet inspecteur du travail a été suspendu de ses fonctions par le ministère du travail, sur demande de sa hiérarchie. Il avait demandé à l'époque plus de moyens pour protéger des employés d'une structure d'aides à domicile à Reims. Les salariés de l'Aradopa manquaient de masques, de surblouses, de charlottes.

Des aides à domicile "invisibles"

Anthony Smith le note dans des rapports et demande une procédure de référé : "C'était une situation, de mon point de vue, non conforme, confie-t-il. C'est toujours surréaliste quand je le dis mais je n'ai fait que mon travail. J'ai fait en sorte que ces salariés aient des équipements qui permettent de les protéger. Les aides à domicile et les auxiliaires de vie sociale ont été invisibilisées."

Sa hiérarchie ne le voit pas du même œil et décide la mise à pied dans la foulée. Elle lui reproche d'avoir "méconnu de manière délibérée, grave et répétée les instructions de l’autorité centrale du système d’inspection du travail concernant l’action de l’inspection durant l’épidémie de Covid-19."

Je suis sous pression - Anthony Smith

"Concrètement, je suis mis sous pression, poursuit Anthony Smith. Dès le mois d'avril, j'écris au directeur général du travail (qui a démissionné depuis NDLR) en lui disant que je suis entravé." La sanction tombe en août : l'inspecteur du travail est muté d'office en Seine-et-Marne, puis finalement dans la Meuse à Bar-le-Duc, plus près de chez lui. "Un geste d'apaisement", selon la ministre du travail Elizabeth Borne.

Pour l'inspecteur du travail, épaulé par un comité de soutien très actif, il n'y a aucun regret, malgré une situation personnelle difficile : "J'ai arbitré très vite, ce que je fais au moment où je le fais, c'est ce que je devais faire. J'ai tenté de remplir mes missions. Ce qui est plus problématique et bizarre, ce sont les difficultés derrière."

"Ceux qui m'accusent me jugent également, poursuit Anthony Smith. Ils sont juges et parties. Ce sont des influences. Cette situation, ce n'est pas celle d'un agent, c'est celle de l'indépendance de l'inspection du travail remise en cause. Pendant le Covid, cette indépendance a été confrontée à ce principe mis en avant : poursuivre l'activité économique, même au prix de la vie de salariés."

Objectif : revenir à Reims

Anthony Smith prend ses nouvelles fonctions ce jeudi 1er octobre à Bar-le-Duc. Mais le combat n'est pas fini : "Je contesterai ce déplacement d'office devant les tribunaux pour pouvoir réintégrer mon poste à Reims, reprendre le cours normal des choses."

Retrouvez l'interview complète d'Anthony Smith, responsable syndical au ministère du travail.