"Je n'attends rien du Conseil constitutionnel" à Strasbourg, les manifestants pessimistes

Une douzième manifestation contre la réforme des retraites s'est élancée à Strasbourg à 14h avenue de la Liberté. Plusieurs milliers de personnes défilent dans la capitale alsacienne avec ces slogans "stop au mépris" ou "nos vies valent plus que vos mandats".

Des manifestants qui restent mobilisés avant la décision du Conseil constitutionnel attendue ce vendredi 14 avril. Les Sages diront s'ils valident ou non la réforme des retraites et notamment s'ils donneront le feu vert au référendum d'initiative partagée. Dans le cortège strasbourgeois plus clairsemé que lors des derniers rassemblements, la plupart des manifestants n'attendent pas grand chose des Sages. "Je n'attends rien du Conseil constitutionnel", explique Mathias, "je n'ai aucune confiance, il ne va rien se passer du tout", poursuit Dominique. Les deux manifestants qui ne savent pas s'ils vont continuer à manifester. "Je ne sais pas s'ils vont avoir le courage de faire ce choix politique mais on l'espère", indique pour sa part Fabien qui continue d'y croire.

Des actions spontanées

Le cortège est moins fourni que lors des dernières manifestations. Il y a 3400 manifestants selon la préfecture, 10 000 selon les syndicats. La mobilisation a commencé dès ce jeudi matin avec un blocage de l'autoroute au niveau de la place de Haguenau. Une trentaine de personnes vêtues de noir ont allumé un feu sur la chaussée avec des poubelles. Cela a provoqué de gros bouchons. La navigation a été coupée sur le Rhin pour le trafic international. Des grévistes des industries électriques et gazières occupent l'écluse de Kembs.

A Mulhouse, la CGT organise des opérations parkings gratuits au centre ville. Cela concerne le parking Buffon ou encore Moenschberg. Un cortège est prévu à Mulhouse à 19h. Environ 1000 personnes y ont participé. Près de 600 personnes ont défilé à Colmar.

Des rassemblements sur fond de tension entre l'intersyndicale et la préfecture . Les deux parties se sont rencontrés mercredi à Strasbourg.

