"Je n'aurai jamais imaginé venir ici" : la gêne des nouveaux bénéficiaires de l'aide alimentaire

Dans ce centre de distribution du Secours Populaire, dans le 18e arrondissement de Paris, Myriam termine de remplir son caddie pour le mois. Cette mère de deux enfants n'arrive plus à joindre les deux bouts. "Je n'ai pas assez d'argent pour faire les courses, l'école, les consultations, les médicaments. Il faut toujours payer, payer. Alors on finit le mois à découvert, c'est pour ça que je viens ici", explique-t-elle gênée.

Cette ancienne auxiliaire de vie sociale à l'hôpital, en arrêt après un grave accident, touche aujourd'hui l'Allocation adulte handicapé. Son mari enchaîne les petits CDD. Ce couple a basculé dans la pauvreté, comme 9,2 millions de Français (soit 15% de la population). "J'ai travaillé toute ma vie, je ne me suis jamais dit que j'allais venir là, j'ai toujours eu une bonne situation".

"On retrouve tous les profils dans nos bénéficiaires"

Comme elle, les bénéficiaires de l'aide alimentaire sont de plus en plus nombreux, face à l'inflation. Dans ce centre du Secours Populaire, leur nombre a doublé en quatre ans. "Des familles, parfois nombreuses, des personnes isolées, des retraités, des jeunes actifs, tout le monde peut être impacté, même les classes moyennes", explique le responsable David Fargier. "Pas seulement ce qu'on appelait 'les pauvres' avant".

Devant cet afflux, les associations peinent à répondre à la demande. Début septembre, les Restos du Cœur avaient lancé un cri d'alarme. "Nos bénéficiaires nous disent que l'aide qu'on leur apporte ne leur suffit pas", raconte David Fargier. "On fait notre possible pour augmenter les produits qu'on distribue et on a réussi. Mais il faut être sur le terrain tout le temps, il faut se battre et on arrive presque à une situation de compétition entre les associations parce que toutes sont confrontées à la même chose que nous."

Le gouvernement réunit ce lundi après-midi l’ensemble des associations et acteurs de la lutte contre la précarité pour présenter son « pacte des solidarités ». Objectif : apporter de nouvelles réponses en matière de lutte contre la grande exclusion, d’accès aux aides sociales et à l’emploi.