Ugine, France

Que deviendrait Ugine sans son usine Ugitech ? La question n'effleure même pas l'esprit des habitants de cette commune, qui s'est développée depuis 1908 au côté de cette usine qui est devenue une référence mondiale dans la fabrication d'objets en acier inoxydable. Elle compte aujourd'hui plus de 3 000 clients à travers le monde et continue de se développer selon son directeur général Patrick Lamarque, aux commandes de l'usine depuis 2008. "On est en croissance volumique, donc on peut s'attendre à d'autres embauches dans les années qui viennent," assure le directeur.

La pollution ? "On préfère ne pas y penser"

Aujourd'hui le site emploie 1 500 personnes, soit presque un tiers du nombre d'habitants d'Ugine, petite commune à la frontière entre la Savoie et la Haute-Savoie, à côté d'Albertville. "Ici les gens ne s'arrêtent pas, ils ne font que passer. Sans les salariés d'Ugitech, on ne pourrait pas survivre," assure Irène, gérante d'une épicerie. "Mes frères et mon père ont travaillé à l'usine, moi-même j'ai essayé d'y rentrer mais je n'ai pas trouvé de poste," raconte l'épicière, qui préfère donc souligner le poids économique de l'usine plutôt que le poids écologique. "Oui c'est vrai qu'on voit cette fumée qui s'échappe des cheminées mais on préfère ne pas y penser".

C'est de l'emploi, du dynamisme

L'usine a aussi été poursuivie par d'anciens salariés, qui réclament une indemnisation au titre du préjudice moral causé par l'exposition potentiel à de l'amiante. 600 dossiers en tout ont été créés. La justice a souvent donné raison aux salariés. Mais cela n'altère pas la bonne image que les habitants ont d'Ugitech. "C'est de l'emploi, c'est du dynamisme," confirme Pascal, gérant d'un salon de coiffure. "Depuis dix-sept ans que je suis ici, on finit par se connaitre. Tous les jours on a des salariés qui viennent se faire couper les cheveux."

Pour célébrer ces 110 ans d'existence, Ugitech invitait ce samedi les familles des 1 500 salariés sur le site, chose rare. "La dernière fois c'était pour le centenaire," confirme le directeur. "On espère poursuivre l'aventure encore de nombreuses années, Ugine et Ugitech sont inséparables," conclut-il.