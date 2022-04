Présidentielle : "Je ne comprends pas qu'on vote extrême-droite" dit le président de la CPME 06

Le président de la CPME dans les Alpes-Maritimes, Honoré Ghetti, ne comprend pas les patrons de petites et moyennes entreprises qui voteront pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle dimanche 24 avril.

Il est à la tête d'une confédération de patrons de petites entreprises, 10.000 adhérents dans les Alpes-Maritimes. Et son avis est donc particulièrement attendu. Le patron de la CPME 06 était l'invité de France Bleu Azur ce mardi matin. Honoré Ghetti ne veut pas donner de consigne de vote, mais il lance quand même des pistes à ses adhérents.

Qu'est-ce que vous attendez de ce second tour ? Changement ou continuité ?

Déjà, je crois qu'il faut quand même préciser que le mandat d'Emmanuel Macron a été très court. Dans les faits, avec la pandémie, avec les crises diverses et variées, il a mis en place un certain nombre de sujets chauds qui méritent vraiment d'être poursuivis. En particulier sur la retraite, en particulier sur un certain nombre d'autres sujets, en particulier la baisse des charges.

Ça veut dire que vous appelez à voter Emmanuel Macron ?

Non, au niveau de la CPME, il n'y a aucune consigne. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que nous estimons que nos adhérents sont majeurs et vaccinés et que c'est à eux à prendre leurs responsabilités en fonction de ce qu'il faut pour un employeur. On est en général des gens responsables.

Vous n'avez pas envie de donner de consigne de vote, pourtant, selon plusieurs sondages, votre base penche de plus en plus pour l'extrême-droite de Marine Le Pen. Est-ce que vous pouvez le comprendre ?

Non, non, je ne comprends pas à titre personnel, je veux dire. Moi, je m'engagerai, je voterai Emmanuel Macron. Vous savez, nous vivons dans un lieu où il y a Monaco, et à Monaco, il y a la préférence nationale. À Monaco, il y a le droit du sang : toutes les thèses de Marine Le Pen qui ne me conviennent pas.

Quelles sont les priorités pour son second mandat si c'est lui qui est réélu dimanche prochain, selon vous, les priorités ?

C'est de continuer à poursuivre ce qu'il a commencé. Il faut pouvoir baisser une grande partie des charges. Vous savez qu'un salarié qui gagne en gros de 2.000 euros vous coûte à peu près 4.000 euros. Et ça, ça n'est plus supportable. Mais il y a aussi un deuxième point qui est important, c'est de pouvoir recruter. Il faut avoir des gens qui ont envie de travailler, des candidats. Aujourd'hui, il y a 800.000 emplois qui ne sont pas pourvus en France parce qu'on trouve d'autres personnes pour travailler. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, il faut que les gens aient envie de nouveau de travailler.

Donc, on agit sur quoi ?

Les leviers, ils sont simples. Premièrement, c'est le levier financier, bien entendu. Et il faut aujourd'hui que les gens gagnent bien leur vie. Mais pour pouvoir gagner bien leur vie, il faut que nous, on puisse les payer.

Vous pouvez augmenter les salaires ?

Les petites PME ne peuvent pas, pas les moyens. On n'a pas des marchés qui nous permettent de le faire. Moi, je le vois très bien : j'ai une boulangerie dans l'arrière pays, c'est catastrophique ce qui s'y passe.