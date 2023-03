"Je ne gagne pas un sou" : à Strasbourg "les Disjonctés" dénoncent les fausses promesses des énergéticiens

A Strasbourg, des petits commerçants et artisans assommés par des factures d'électricité ont décidé de former un collectif "Les Disjonctés". Ils sont environ 200 en Alsace et ailleurs. Ils réclament au ministre de l'Economie la signature d'un décret pour imposer un tarif maximum.

ⓘ Publicité

Des factures supérieures au chiffre d'affaires

Certains sont dans une situation très difficile. Mickaël Wagner, 25 ans tient une boulangerie à Illkirch "on m'a envoyé 8400 euros de facture, ce n'est plus possible car je fais 8000 euros de chiffre par mois au magasin. J'ai une femme, un enfant de un an. Je ne me verse pas de salaire depuis décembre, je ne gagne pas un sou". Le jeune boulanger était prêt à tout lâcher "jusqu'à ce que je rencontre le collectif "Les Disjonctés", depuis ils m'accompagnent et je reprends espoir pour réussir mon rêve", raconte-t-il à France Bleu Alsace.

Le collectif en appelle directement au gouvernement

En février, le ministre Bruno Lemaire avait assuré que les fournisseurs d'énergie étaient d'accord pour un tarif de 280 euros le méga-watt/heure. D'après le collectif, les fournisseurs d'énergie n'ont pas respecté leur promesse. "Les fournisseurs d'énergie ont menti à Bruno Lemaire, ils n'ont pas appliqué ce taux de 280 euros le MW/heure contre 140 euros avant la crise. La seule solution c'est que le ministre prenne un décret comme au moment de la crise covid. Il y a une urgence économique, nous sommes dans une situation désespérée", explique Daniel Aaron le co-créateur du collectif.