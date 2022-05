"Je ne suis pas sûr d'être encore debout en décembre" : l'inquiétude du gérant du cinéma de Pont-à-Mousson

Depuis la réouverture des cinémas, il y a un an, la reprise attendue des gérants n'est toujours pas au rendez-vous. Le gérant du Concorde, à Pont-à-Mousson, André Maurice Carlotti a perdu 6.600 entrées depuis début 2022. Il craint pour l'avenir de son établissement, et des cinémas en salle.

La suite du film culte Top Gun, Maverick, va-t-il relancer l'élan dans les salles de cinéma ? A chaque sortie de blockbusters, depuis la réouverture des cinéma en mai 2021, les gérants s'accrochent au même espoir, celui de la reprise. Mais l'avant-première de Maverick mardi 24 mai semble plutôt confirmer la tendance morose de ces douze derniers mois.

Un chiffre d'affaires qui dégringole

"Ca a été très très moyen, rapporte, déçu, André Maurice Carlotti, le gérant du cinéma du Concorde à Pont-à-Mousson. Ce n'est pas l'euphorie mais il y a quatre jours avec le pont de l'Ascension, donc on va voir." Il n'y a pas que le cinéma mussipontain qui souffre de cette baisse de la fréquentation, toute la profession en pâtit. "Depuis le mois de janvier on oscille entre -45 et -25% en fonction des mois." Soit 6.600 entrées de moins depuis début 2022, et une perte de 50.000 euros de chiffre d'affaires. "Je ne suis pas sûr d'être encore debout en décembre", prévient André Maurice Carlotti.

Les gens ont du mal à revenir en salle.

Cette réalité très difficile des exploitants, elle contraste avec le glamour et les paillettes du festival de Cannes. L'événement du septième art, lancé mardi 17, se termine dimanche. "Il valorise des films magnifiques, superbes, mais dont on sait pertinemment qu'ils ne feront pas d'entrées. Ce ne sont pas des films qui attirent, et c'est dommage."

Face à la concurrence des plateformes de streaming, André Maurice Carlotti plaide donc pour une baisse des prix du billet d'entrée. Mais cela dépend des distributeurs et des producteurs, qui, pour l'instant, affichent une position très fermée sur cette question.