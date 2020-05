"Je ne vois pas où est le danger" : des salariés d'Amazon à Montélimar veulent retourner travailler

Les salariés d'Amazon ne reprendront finalement pas le travail ce samedi 9 mai. La direction de l'entreprise a décidé de prolonger la suspension d'activité de ses 6 sites logistiques en France jusqu'au mercredi 13 mai inclus. La décision a été actée ce vendredi lors d'un comité social et économique central.

Six sites, dont celui de Montélimar (Drôme) sont fermés depuis le 16 avril, après une décision de justice qui impose à Amazon d'évaluer les risques liés à l'épidémie de coronavirus. Mais après plus de trois semaines chez eux, certains salariés montiliens aimeraient reprendre le travail rapidement. Sur les réseaux sociaux, plusieurs disent leur dépit d'apprendre que la fermeture du site est à nouveau prolongée.

"On n'est pas plus en danger à Amazon que chez nous"

Linda Blanquart, notamment, juge que les mesures prises par l'entreprise pour protéger les salariés du coronavirus sont suffisantes. "On a la prise de température à l'entrée du site, on a des masques chirurgicaux qu'on peut changer toutes les quatre heures, du gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes et un poste de travail sur deux a été fermé pour qu'il y ait une distanciation entre les salariés", détaille-t-elle.

Et elle estime qu'elle ne se met pas en danger si elle retourne travailler. "J'espérais déjà reprendre il y a bien longtemps", assure-t-elle. Parce que je ne vois pas où est le danger et qu'à un moment donné, il faut nous autoriser à y retourner. On n'est pas plus en danger à Amazon que chez nous, dans une grande surface, ou dans n'importe quel endroit confiné".

Sur le groupe Facebook "#SoutienAmazonFrance", de nombreux salariés disent vouloir retourner travailler. - Capture d'écran Facebook

Salariée d'Amazon à Montélimar depuis plus de cinq ans, Linda Blanquart commence aussi à s'inquiéter pour son emploi. "Là, ils nous maintiennent notre salaire donc, quelque part, tant mieux pour nous. Mais est-ce que ça va durer longtemps ? Ou est-ce qu'un jour ils ne vont pas en avoir marre et fermer les portes des entrepôts de France ?, s'interroge-t-elle. On n'en sait rien. Et en tant que salariés, on a peur pour notre emploi et on aimerait retrouver notre emploi. On n'a rien à faire chez nous." Jusqu'à présent, Amazon verse elle-même la totalité de leur salaire à ses employés et l'administration française refuse de lui accorder le chômage partiel puisque la fermeture des entrepôts est due à une décision de justice, et non à une baisse d'activité.

Les syndicats militent aussi pour la reprise de l'activité. Ce sont eux qui avaient réclamé l'évaluation des risques, et la justice leur a donné raison. Mais ils ont désormais présenté un plan de reprise d'activité et ont majoritairement voté contre la prolongation de la suspension d'activité lors du CSE central de ce vendredi. Des salariés du dépôt de Montélimar, qui ne se revendiquent d'aucun syndicat, envisagent de leur côté de faire manifestation la semaine prochaine, une fois que le déconfinement aura commencé, pour demander la reprise du travail.