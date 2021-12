"Je pensais que ça démarrerait beaucoup mieux" : moins de clients pour les achats de Noël à Cherbourg

Dans les rues de Cherbourg, il y a les clients qui augmentent le budget cette année sur les achats de Noël. C'est le cas de Stéphanie : "L'année dernière, on s'était restreint, là on se lâche pour se rattraper !" Mais les clientes comme Stéphanie se font assez rares d'après les commerçants du centre-ville. C'est plutôt le profil de Virginie qui semble dominer : "Je fais un peu plus attention parce que le coût de la vie a augmenté," explique-t-elle, "donc faire plaisir, ça ne passe pas forcément par une somme importante à dépenser." Beaucoup de budgets semblent être plus modestes cette année et d'après les commerçants, les clients sont aussi moins nombreux par rapport à Noël 2020.

Les commerçants ne retrouvent pas les très bons chiffres de décembre 2020

En 2020, les chiffres étaient particulièrement bons pour les commerçant sur les achats de Noël. C'est ce qu'avait constaté Charlotte Lecomte, commerçante à Cherbourg. "Je pense que les gens ont fait des efforts après les sorties de confinement," explique-t-elle, "ils sont revenus dans les commerces de proximité, on a senti un réel soutien." Un soutien aux petits commerçants qui semble s'être atténué. "Là, on sent que internet est reparti de plus belle," analyse Charlotte Lecomte. Un sentiment partagé par Catherine Leduc, commerçante place centrale :_"Là, cette année, c'est très très irrégulier."Pour cette responsable de boutique, le contexte sanitaire n'aide pas à faire revenir les clients en centre-ville. "Il y a des gens qui ont peur, je pense, de sortir et d'être confrontés à une trop grande foule,"_ estime Catherine Leduc.

Ces deux commerçantes espèrent que les derniers jours avant Noël amortiront, un peu, des chiffres qui s'annoncent plutôt en berne pour ces fêtes 2021.