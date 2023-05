"Je pense arrêter" : non revalorisés depuis 2012, les kinés libéraux sous pression au Pays basque

Pas de revalorisation depuis 2012. Cela fait désormais onze ans que les actes pratiqués par les kinés sont au même tarif, soit 16,13€ la séance. Et ce n'est pas près de changer puisqu'en début d'année, les négociations entre syndicats et sécurité sociale se sont tout simplement arrêtées. En parallèle, depuis tout ce temps, le coût de la vie n'a cessé d'augmenter, à commencer par l'essence et certains produits de base depuis le début de la guerre en Ukraine. Une baisse du pouvoir d'achat qui rend difficile sinon impossible d'exercer ce métier dans ces conditions, alertent trois syndicats et un collectif .

"Je pense arrêter"

Kiné depuis 14 ans, et père d'un deuxième enfant depuis une semaine, Gilles-Antoine pense tout simplement arrêter son métier. "Il y a eu un choc en début d'année avec l'arrêt des négociations, en plus de l'augmentation du loyer du cabinet, l'emprunt de la maison et compagnie. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase." Très concrètement, l'acte de soin le plus pratiqué n'a pas été revalorisé depuis plus de dix ans, ce qui fait plafonner les revenus des kinés.

"La seule solution, c'est soit de travailler plus, mais ça signifie sacrifier une partie de sa vie personnelle, ou alors de raccourcir la durée des consultations, pour avoir plus de patients, et donc facturer plus d'actes ." Une solution loin d'être optimale du point de vue de la qualité des soins.

"On dirait qu'on nous jette une poignée de pièces d'or en nous disant 'tiens, ramasse, gueux'"

Jusqu'en début d'année, il y avait pourtant bien des négociations entre la sécurité sociale et les syndicats de kinés. Mais les augmentations proposées n'ont satisfait qu'un seul syndicat sur trois, car elles ne concernaient que des actes pratiqués à la marge, et pas par tous les kinés.

Pour les kinés à domicile, le coût des déplacements a aussi été revalorisé, mais on est encore loin du compte… quatre centimes par déplacement. "Ça me fait dix euros en plus par mois, c'est super, ironise Gilles-Antoine. On dirait qu'on nous jette une poignée de pièces d'or en nous disant 'tiens, ramasse, gueux', c'est assez insupportable."

Des listes d'attente interminables

Certains cabinets n'ont pas le choix : il faut augmenter les cadences. Pas uniquement pour facturer des actes en plus et donc augmenter les revenus, mais aussi parce que les listes d'attentes sont de plus en plus longues. "Chez nous, c'est trois semaines minimum," confirme Paul, kiné à Saint-Pierre-d'Irube. Et ce, même en prenant plus de monde.

"Je suis diplômé depuis 2009, raconte Paul. Au début, on prenait 20-22 personnes par jour, maintenant c'est plutôt 30-35." Pour traiter correctement un patient, il faudrait en moyenne une demi-heure par personne, et la soigner individuellement. Mais face à cette situation, le métier pourrait être amené à changer, et traiter ensemble plusieurs patients ayant la même pathologie est une solution, sinon idéale, qui a le mérite d'exister.

Les kinés basques ont du mal à se loger

C'est dans ce contexte qu'une revalorisation pose aussi question. Car si mieux payer l'acte permettrait aux kinés de prendre les patients un par un, "ça rallongerait automatiquement la liste d'attente, et devoir attendre un mois après une opération pour se faire soigner, ce n'est pas une solution non plus" souligne Paul. Dès lors, il faudrait tout simplement plus de kinés. Mais si la région est attractive, le prix des locaux à louer ou acheter, lui, l'est beaucoup moins. Le serpent se mord la queue. La double peine pour les kinés du Pays basque, c'est donc la crise du logement .

Le 1er juin juin, les syndicats de kiné et leurs représentants du Pays basque ont rendez-vous avec la CPAM de Bayonne. Une initiative nationale, menée pour alerter sur l'urgence de la situation.