"Je pense que le gouvernement ne reculera pas" Philippe Jehanno (UIMM de la Vienne)

Le président du syndicat de la métallurgie de la Vienne était l'invité de France Bleu Poitou à 8h12. Il est notamment revenu sur la journée de mobilisation contre la réforme du code du travail.

"En tant que représentant des entreprises, je dirais que nous sommes partis dans la bonne voie et je ne pense pas que le gouvernement reculera". Voilà l'analyse de Philippe Jehanno, président de l'UIMM 86, au lendemain de la première mobilisation contre la réforme du code du travail. Entre 223.000 et 400.000 personnes sont descendues dans la rue hier. Plus de 5.000 dans le Poitou.

"Cette réforme n'est pas contre le salarié"

"On a besoin de faire évoluer les règles, non pas contre le salarié, mais aussi pour répondre aux demandes d'une partie des personnels. Aujourd'hui, certains nouveaux entrants sur le marché de l'emploi parlent plus de projets et d'accomplissement dans le travail que de CDI ou de CDD" complète Philippe Jehanno.

11.000 emplois dans la Vienne

La Vienne est le troisième département industriel de Nouvelle-Aquitaine derrière la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. La métallurgie représente 11.000 emplois et 800 embauches par an dans le département. L'UIMM a remis hier une cinquantaine de diplômes à des salariés ou des demandeurs d'emploi qui ont obtenu un certificat de qualification (CQPM). "L'assurance pour ces personnes de pouvoir évoluer professionnellement avec l'acquisition de nouvelles compétences" conclue Philippe Jehanno.