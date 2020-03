"Je perds 50% de mon chiffre d'affaires à cause du Coronavirus" dit un autocariste d'Indre-et-Loire

La Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) craint pour la survie des entreprises d'autocars. Les professionnels sont touchés de plein fouet par des annulations à cause du coronavirus. Tous les transporteurs sont concernés. On parle de ceux qui font du transport scolaire, des voyages à l'étranger, ou ceux qui font du transport touristique. Les annulations se multiplient ces derniers jours. Les plus grands autocaristes d'Indre-et-Loire le confirment. Ils nous parlent hors micro et ne veulent pas être cités.

Il faut se pencher dès aujourd'hui sur des situations d'entreprises qui vont devenir très préoccupantes d'ici trois semaines à un mois quand la saison touristique va vraiment commencer. Gilles Lefebvre, le président régional de la Fédération des transports de voyageurs

Un autocariste annonce avoir déjà perdu 70 à 80 mille euros de chiffre d'affaires à cause d'annulations. Plus de la moitié de ses chauffeurs vont rester au dépôt la semaine prochaine, car des transports à l'étranger ont été annulés. Un autre autocariste pleinement touché a vécu ce jeudi sa septième annulation de transport d'un groupe d'étrangers qui venaient en voyage linguistique. Il lui reste trois voyages encore programmés. Son patron ne se fait aucune illusion. Les trois derniers vont aussi être annulés. L'entreprise perd d'un coup 50% de son chiffre d'affaire.

Pour l'instant, pas de mesure de chômage partiel ou technique

Autre entreprise, même soucis. Les appels n'arrivent que pour des annulations. Deux groupes d'Italiens prévus fin mars ne viendront pas. Une agence américaine voit plus loin. Elle a décidé d'annuler ses séjours jusqu'à fin mai. Tous les professionnels s'attendent maintenant à recevoir des appels des écoles qui avaient prévu des classes vertes ou des classes de mer. "Si on nous interdit les voyages dans le pays, ce sera alors une catastrophe" disent tous les autocaristes. Pour l'instant, aucune mesure de chômage partiel ou technique n'est prévue.