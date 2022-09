"Je pourrais envoyer mes hommes te descendre": une cheffe d'entreprise reçoit des menaces de mort par mail

Le nombre de cyberattaques augmente. Ce mercredi, les gendarmes des Pays de la Loire organisaient une journée de prévention au conseil régional, ouverte aux entreprises le matin et aux particuliers l'après-midi. Et il n'y a pas que les firmes multinationales qui sont concernées par ce fléau. Marie-Agnès Mandin dirige une TPE (très petite entreprise) en Vendée et témoigne : elle a été victime de cyberharcèlement et de hackers à plusieurs reprises.

Des menaces de mort reçues par mail

Tout commence par un mail qu'elle reçoit comme un coup de poignard dans sa boîte professionnelle : "Je pourrais envoyer mes hommes te descendre si tu fais la moindre erreur, lit-elle à voix haute. A toi de réfléchir." Et ce n'est qu'un extrait du texte d'une quinzaine de lignes qu'elle a reçu par mail.

Marie-Agnès Mandin dirige une entreprise vendéenne de construction de bateaux de pêche de 20 salariés. Au mois d'avril, un hacker lui réclame la somme de 1.000 euros. "Honnêtement, j'ai d'abord pris cela à la légère, puis je me suis dit que c'était tout de même des menaces de mort qui étaient proférées, confie-t-elle. Mais je n'ai pas cédé à la menace." A la place, elle a contacté l'ANSSI (l'Autorité Nationale en matière de Sécurité et défense des Système d'Information) et a décidé de porter plainte.

Je n'envoie plus mes factures par mail mais par la poste

Déjà victime en février d'une autre arnaque en ligne qui lui a fait perdre 1.700 euros, elle a dû changer ses habitudes. "On est obligés de rétropédaler, se résigne-t-elle. Je n'envoie plus mes factures par mail mais par la poste. Désormais, nous sommes devenus très vigilants dans l'entreprise, et on préfère les chèques aux virements. Même si Internet est indispensable, l'envers du décor est vraiment dangereux."

Egalement présidente de la Confédération des PME de Vendée, elle incite ses collègues à faire preuve de vigilance, et à porter plainte si nécessaire. Il est d'ailleurs difficile d'évaluer le nombre de cyberattaques en France et dans nos départements de Loire-Atlantique et de Vendée. Dans l'hexagone, une entreprise sur deux en aurait déjà été victime selon les estimations du pôle cyberespace de la gendarmerie nationale.

Des hackers qui se professionnalisent

Un chiffre en hausse d'après Régis Dubrulle, délégué régional de l'ANSSI pour les Pays de la Loire. "Cela s'explique dans un premier temps par la professionnalisation des attaquants, explique-t-il. Il y a aujourd'hui des hackers qui sont de plus en plus organisés et qui deviennent experts sur certains sujets. La deuxième raison, c'est que les entreprises sont de plus informatisées, avec beaucoup de données qui intéressent des hackers qui parviendront à les monétiser."