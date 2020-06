"Je reçois des messages de soutien tous les jours" : l'optimisme du gérant du Petit Paris à Felletin

Arnaud Grégoire appartient à la quatrième génération de gérants du Petit Paris, à Felletin. Cette boutique de mercerie, lingerie, prêt-à-porter et bonneterie est une véritable institution dans la commune : "Le magasin est ouvert depuis soixante-dix ans, et avant mes arrière-grands-parents faisaient les marchés avec une charrette et des chevaux !" Arnaud Grégoire a pris la suite de son père il y a deux ans, et a ouvert un petit magasin de literie à côté de la boutique le 1er mars, juste avant le confinement.

L'arrêt a été brutal : "Les pertes sont de l'ordre de -70% de notre chiffre d'affaires en mars-avril", calcule-t-il. Cette période est désormais derrière lui : l'activité repart doucement. "Depuis quinze jours, les gens reviennent au magasin pour changer leur matelas ou regarder l'habillement, c'est plutôt encourageant."

Il a également repris les marchés, notamment celui de Felletin : "Ça se passe bien, tout le monde respecte les gestes barrière."

Le Petit Paris existe depuis 70 ans à Felletin. - Arnaud Grégoire

Des messages de soutien quotidiens

Arnaud Grégoire a réussi à garder le lien avec ses clients pendant le confinement ; il a réalisé quelques ventes : "Les gens me contactaient sur Facebook notamment pour la mercerie, afin de confectionner des masques. J'allais au magasin pour les servir, en drive."

Je pense que la clientèle va revenir en centre-ville

Ces contacts ont continué bien après le 11 mai, date du déconfinement : "Je reçois des messages d'encouragement tous les jours sur Facebook ou sur mon téléphone, c'est aussi ça qui nous fait avancer."

Il refuse de baisser les bras : "Ca va être difficile c'est sûr pour beaucoup, mais je pense que la clientèle va revenir dans les petites boutiques. On l'a vu pendant deux mois, sans commerces en centre-ville, les centres-villes sont désertiques. Je pense qu'aujourd'hui les gens en sont conscients."