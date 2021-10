"Je scrute les promotions" : le porte-monnaie des Francs-Comtois face à la hausse des prix de l'alimentation

Des hausses dont les consommateurs se seraient bien passés. Gaz, électricité, carburant, alimentation : les prix à la consommation ont augmenté de 2,2% sur un an au mois de septembre, d'après des chiffres publiés par l'Insee le 15 octobre. Les prix de l'alimentation sont notamment en hausse de 1%. Une hausse qui impacte le porte-monnaie des Français. Faire des courses devient cher, trop cher pour de nombreux Francs-Comtois rencontrés dans un supermarché de Roche-lez-Beaupré dans le Doubs.

Le reportage de France Bleu Besançon Copier

"Je peux acheter moins qu'avant"

"Là j'en ai eu pour 6,87€. Pour du poulet et des céréales, ça fait un peu cher quand même". Quentin vient tout juste de finir ses études. Alors, niveau budget, il doit faire attention à ce qu'il met dans son caddie. "Je me rends bien compte que je peux acheter moins qu'avant, se désole le jeune homme. Un petit dessert en moins, des chips en moins, des choses qu'on prend pour se faire plaisir mais qui ne sont pas vraiment nécessaires".

Cyril est dans la même situation. Ce jeune papa achète moins de poissons pour faire des économies. Pour les fruits et légumes, il a trouvé une alternative. "Je fais mon potager, je fais pousser mes légumes. En ce moment, on va aussi aux champignons, on essaie d'éviter le plus possible les grandes surfaces", raconte Cyril.

"Je scrute automatiquement les promotions"

Avec son petit budget, Marie-Claude, elle, est du genre à guetter les promotions. "J'achète quand c'est à moitié prix. Tout ce qui est en réduction, à -50%, j'achète, que ce soit les fruits, les légumes ou la viande, précise cette habitante de Roche-lez-Beaupré. Quand je vais au supermarché, je scrute automatiquement les promotions"

Quand on a une petite retraite comme Tony, promo ou pas, il faut se serrer la ceinture en courses. "Toutes les semaines, quand on va en courses, on en a pour 10 euros de plus, s'inquiète ce retraité. On doit diminuer beaucoup de choses, on ne va plus au restaurant et pourtant, on n'allait pas dans de grands restaurants."

Avec la hausse des prix du gaz, de l'électricité et du carburant, les fins de mois sont vraiment compliquées pour Tony.