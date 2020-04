"Je soutiens le commerce vosgien" la nouvelle plateforme internet de la CCI

Pour aider les commerces et les petits producteurs à écouler une partie de leurs marchandises, la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges a mis en place une plateforme internet qui recense, à l'usage du public, les commerces qui conservent une activité directe ou indirecte.

"Le grand public ne sait pas forcément quels commerces sont encore ouverts, font de la livraison à domicile, du drive ou des retraits de marchandises" explique Gérard Claudel. Le président de la CCI des Vosges à donc décidé de créer un site internet dédié "Je soutien le commerce vosgien" disponible également sur Facebook pendant toute la durée du confinement.

Ouvert il y a 48H00 seulement, le site fonctionne bien. "On peut même parler de succès" souligne Gérard Claudel. Plus de 200 commerçants se sont déjà inscrits et la liste ne cesse de s'allonger. Outre les commerces de ville, la plateforme s'adresse aussi aux petits producteurs notamment agricoles, dont certains sont victimes de la fermeture des marchés. Le principe et de relier directement consommateurs et production locale. Un apport de trésorerie non négligeable pour beaucoup d'exploitants en cette période de fermeture généralisée.

#je soutienslecommercevosgien sur le site internet de la CCI des Vosges.