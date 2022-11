"Je suis démuni, on se sent seul" : le témoignage du propriétaire d'un appartement squatté à Nice

Jérôme vit dans les Hauts-de-France. En janvier, après avoir acheté un appartement à Nice en vue de le louer, il a confié la gestion du bien à une agence immobilière.

"Ils ont fait plusieurs visites durant plus de cinq mois, car ils voulaient trouver le bon locataire. C'était donc assez rassurant. Ils me contactent et me préviennent qu'ils ont trouvé un locataire génial, qui doit prendre l'appartement le 25 juin 2022 à 12 h."

"Personne ne bouge."

Sauf que tout s'emballe très vite. "L'après-midi, l'agence m'appelle. Ils m'indiquent qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le logement, que le barillet a été changé... Tout commence là" soupire le propriétaire.

Une situation qui n'est malheureusement pas nouvelle dans la résidence. Car pendant quelques mois, le couple qui s'est installé dans l'appartement de Jérôme était déjà passé chez Marie, une voisine.

"Je n'ai la main sur rien et tous les organismes autour constatent. Personne ne bouge aujourd'hui. En plus, j'ai cette difficulté d'être dans les Hauts-de-France. C'est beaucoup plus compliqué, sans être sur place, d'aller voir ou quoi que ce soit. Mais au vu des retours de cette propriétaire, je me dis que de toute façon, être sur place, ça n'aurait pas changé grand-chose..."

"Je suis démuni."

Jérôme contacte un avocat et dépose plainte. Mais les squatteurs sont toujours là. "Le retour de mon avocat, c'est que s'il y a une voie de fait, il est possible de les déloger à partir de mi-décembre. Mais on verra dans quel état ils vont rendre mon appartement..."

Le propriétaire est résigné. "Je suis démuni. On se sent vraiment seul, vraiment seul. On a l'impression d'être entre de bonnes mains au moment où on achète, au moment où on gère tout ça. Et on se retrouve dans une situation où il faut gérer des emprunts, payer des charges qui, au final, sont pour ces squatteurs... Il y a aussi des charges juridiques... Je ne m'étais pas projeté comme ça, forcément."

Il estime avoir perdu déjà "pas loin de 12.000 euros".

"Ce ne sont pas des amateurs."

Une perte non recouverte par l'assurance, car il faut, selon ce que l'assurance de Jérôme lui a expliqué, avoir souscrit à un contrat particulier pour être protégé en cas de squat.

Désireux de reprendre en main son appartement, le propriétaire est entré en contact avec ses squatteurs.

"J'ai contacté cette personne par mail, qui m'a répondu qu'effectivement elle m'enverrait le bail. Et puis après, elle me faisait un peu tourner en rond en me disant 'Bah si j'ai envoyé les documents', donc j'ai laissé tomber étant donné que... Ils ont l'habitude. Je ne pense pas que ce soient des amateurs, ils jouent avec les mails et les réponses."

Qu'espérer aujourd'hui ? Jérôme veut faire parler la justice. Mais les procédures sont longues, et complexes.

"Aujourd'hui, je demande à l'agence immobilière le bail signé du locataire initial, le 'vrai bail'. Et on me répond que par confidentialité, je ne peux pas avoir ce bail signé, ni le nom de cette personne. Donc pas de bail signé, pas de protection juridique, pas d'assurance. Même eux me bloquent dans mes démarches."

