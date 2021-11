"Je suis fier de fabriquer en Mayenne" : le succès d'un entrepreneur russe installé à Grez-en-Bouère

C'est une entreprise qui a le vent en poupe dans le sud-Mayenne : Aedificantes, située à Grez-en-Bouère, est le seul fabriquant français de pieux vissés. Le patron, Stanislav Simonenko, découvert la Mayenne par hasard en 2012 alors qu'il travaillait pour une entreprise chargée de réaliser les ponts et les tunnels de la Ligne à grande vitesse (LGV) entre Paris et Rennes.

Stanislav Simonenko exporte ses pieux vissés dans plusieurs pays. © Radio France - Maïwenn Bordron

"C'est génial la Mayenne"

Quand Stanislav Simonenko a mis les pieds pour la première fois en Mayenne, il savait juste que le département était situé entre "Rennes et Le Mans". "C'est tout ce que je savais", sourit-il. À la fin du chantier de la LGV, il gagne un concours avec Laval Mayenne Technopole et lance son entreprise de fabrication de pieux à Grez-en-Bouère. Stanislav Simonenko choisit Aedificantes pour le nom de son entreprise, cela veut dire constructeur en latin. "C'est génial la Mayenne, je me sens chez moi", se réjouit cet entrepreneur russe de 37 ans.

Les tubes sont en acier et font jusqu'à 10 mètres de long. "On les visse dans la terre : ça peut supporter une structure assez lourde. On va jusqu'à 30 tonnes de charge par pieux", décrit le gérant d'Aedificantes, qui se dit "fier de fabriquer en Mayenne".

Aedificantes fabrique une trentaine de pieux par jour à Grez-en-Bouère. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les pieux, fabriqués à Grez-en-Bouère, ont été plantés sur des chantiers dans la France entière. "On a travaillé à Paris au jardin de Luxembourg. On a travaillé donc au parc Astérix. En Mayenne, il y a deux endroits où on peut trouver Refuge de l'arche et à l'étang de la Vannerie. Là, on travaille pas mal dans la région parisienne", retrace Stanislav Simonenko. Aedificantes exporte même dans plusieurs pays à l'étranger, mais Stanislav Simonenko compte bien rester en Mayenne. "À Paris, par exemple, quand on est sur les chantiers et qu'on a besoin de quelque chose, il faut que j'aille à Bonneuil-sur-Marne ou à Gennevilliers. Donc en fait, je dois parcourir tout Paris pour rassembler ce dont j'ai besoin. Le travail sur Paris nécessite beaucoup plus de logistique, tandis qu'en Mayenne, tout est à côté",

Aujourd'hui, Stanislas Simonenko veut développer son entreprise et cherche un atelier plus grand que celui de Grez-en-Bouère.