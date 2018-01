Les propriétaires peuvent désormais chaque année changer d'assurance emprunteur, conformément à la loi validée par le Conseil constitutionnel le 12 janvier dernier. Les banques ont perdu cette bataille, c'est la fin d'un quasi-monopole et les effets s'en ressentent déjà.

Vous avez contracté un crédit pour rembourser votre logement ? C'est peut-être le moment de se pencher sur l'assurance que vous payez sur cet emprunt. En effet, l'assurance emprunteur peut désormais être changée chaque année par les propriétaires. Une nouvelle possibilité validée il y a quelques jours par le Conseil constitutionnel, saisi par les banques qui ne voulaient pas perdre la main sur ce marché très juteux.

"Je suis passée de 30 à 10 euros par mois"

Dans une écrasante majorité des cas (88% selon les chiffres de la Fédération française de l'assurance pour 2016), aujourd'hui les personnes qui empruntent souscrivent également l'assurance emprunteur dans la banque qui leur accorde le crédit. Et pour cause : lorsque les particuliers soumettent un dossier à une banque, ils ne sont pas vraiment en position de négocier. L'assurance fait partie du "package", et les tarifs s'en ressentent.

Pour Alexis Godard, directeur d'une agence de courtage à Paris, cette ouverture à la concurrence va clairement tirer les prix vers le bas, puisque les assureurs autres que les banques ont tout intérêt à être compétitifs pour s'engouffrer dans la brèche créée par cette nouvelle loi.

Parmi les clients qui ont déjà poussé la porte de cette agence pour un changement d'assurance emprunteur, Juliette Geoffroy. Elle a récemment contracté un crédit pour son premier achat immobilier. Sur le moment, elle avait préféré souscrire l'assurance dans cette même banque, car "c'était plus simple pour la paperasse", et qu'elle ne se sentait pas en position de force face à son banquier. Mais ayant eu vent de cette possibilité, elle a rapidement demandé une estimation et ne l'a pas regretté. Aujourd'hui elle paie 10 euros par mois au lieu de 30 euros, pour les mêmes garanties. Sur la totalité de son crédit, cela représente une économie de 4.000 euros.

Plus l'emprunteur est jeune (et donc souvent en bonne santé), plus il a de chance d'obtenir un tarif bien meilleur que celui de la banque en allant voir ailleurs.

Selon le camp bancaire, le système précédent préservait davantage la solidarité entre emprunteurs via des mécanismes d'assurance groupée qui protégeaient les emprunteurs les plus à risque en faisant payer plus les moins à risque. Un argument qui n'a convaincu ni les parlementaires, ni le Conseil constitutionnel. Et selon un banquier contacté par France Bleu, la hausse des demandes de changement d'assurance se fait déjà sentir.

Pas de risque pour la qualité de l'assurance

Cette nouvelle loi concerne tous les contrats, y compris ceux signés avant son adoption de la nouvelle loi. Le Conseil a mis en avant "l'intérêt général" d'une telle rétroactivité. Pour le courtier Alexis Godard, cela va dans le sens de l'intérêt du consommateur, d'autant que des garanties existent pour conserver le même niveau de protection en changeant d'assureur.

Les associations de consommateurs se sont félicitées de la validation de cette loi : CLCV a salué "une victoire" et l'UFC Que Choisir, qui avait plaidé la cause de la loi Bourquin aux côtés de différentes compagnies d'assurances, une "décision salutaire". Cette dernière association propose sur son site un "kit résiliation assurance".