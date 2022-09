"Je suis bien plus motivé le lundi" : la satisfaction des salariés alsaciens passés à la semaine de 4 jours

C'est une nouvelle tendance qui semble attirer de plus en plus de Français. Surtout depuis la crise du Covid : la semaine de 4 jours de travail. 2.4% des Français seulement travaillent pour l'instant sur ce rythme, soit environ 600.000 personnes (selon une étude DAGES).

Mais 84% des Français l'accepterait si on le leur proposait ! Passer à 4 jours de travail par semaine, cela implique bien sûr de plus lourdes journées au boulot. Mais avec un week-end assuré de 3 jours. En Alsace une poignée d'entreprises s'y sont mises. Dont Bois2Boo à Châtenois, près de Sélestat. Le patron a opté pour une semaine à 4 jours et une semaine à 5 jours en alternance.

Une vingtaine de salariés travaillent ici au milieu des machines. Ils fabriquent l'ossature bois pour des maisons par exemple. Nicolas le chef d'atelier est présent 8h45 par jour. Mais une semaine sur deux, il ne travaille donc que jusqu'au jeudi soir.

"Le vendredi où l'on ne travaille pas, cela nous permet de nous occuper de nos enfants, de les emmener à l'école, de prendre des rendez-vous, de profiter de temps personnel" explique-t-il.

Un argument pour recruter

Même satisfaction pour, Clément, un charpentier. "Cela reste intéressant. Surtout par rapport à la vie privée. Cela permet d'avoir du temps pour faire tout ce que l'on a à faire. C'est super intéressant. On arrive parfois à goupiller les trois jours avec les ponts, cela débloque quatre ou cinq jours. Donc quand on arrive le lundi, on est plus reposés et motivés pour passer une grande semaine" dit-il.

Cette organisation est aussi un argument quand le patron veut recruter dans un secteur où il est parfois difficile de trouver de la main d'œuvre. Au départ, la mise en place de la semaine de 4 jours était surtout une question d'organisation interne, mais cette optimisation arrange tout le monde explique Christophe Dzoni, le gérant de Bois2Boo. "Cela fonctionne bien. La satisfaction des ouvriers est là. Ils ne souhaitent pas voir évoluer le système".

L'entreprise propose aussi aux salariés de terminer un peu plus tôt, à 15h30, le vendredi travaillé.