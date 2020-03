"Je suis très inquiet" : une petite entreprise de Brive est mise à mal par le coronavirus

Plus ça va, moins ça va, pour les entreprises affectées par les conséquences du coronavirus. En Corrèze, l'effet se fait de plus en plus ressentir pour les petites structures : l'hôtellerie, la restauration et des entreprises très dépendantes de l'Asie sont particulièrement concernées.

Il n'y a plus de doute : les conséquences du coronavirus commencent plus que franchement à se faire ressentir sur l'économie corrézienne. C'est surtout vrai pour les petites structures, principalement en hôtellerie et restauration, et pour les entreprises très dépendantes de l'Asie. Il en a été question ce mardi soir à Brive à l'assemblée générale de la CPME (qui rassemble près de 500 chefs d'entreprises), en présence du président national.

Une petite entreprise briviste dépendante à 90% de la Chine

Il y a l'exemple de cet hôtel avec 35 nuitées prévues cette semaine pour un voyage d'affaires, finalement annulé. " Nous avons 50% de fréquentation en moins sur la tranche affaires (lundi à jeudi) par rapport à d'habitude ", continue Bruno Marty, un autre gérant d'hôtel à Brive, car les grosses entreprises implantées dans la cité gaillarde ne font plus déplacer leurs salariés. " Et la tranche loisirs (vendredi à dimanche), qui n'est pas très dynamique à cette époque de l'année, est quasiment à 0 ". Il y a aussi cette entreprise de trois salariés, basée à Brive depuis une vingtaine d'années, qui vend par internet des pièces détachées informatiques qu'elle fait venir de Chine à 90%. Les comptes de Micropuces sont dans le rouge, " car l'activité est quasiment à l'arrêt depuis mi-janvier avec le nouvel an chinois puis l'épidémie de coronavirus " explique Patrick Saint-Michel. " Nous faisons face à une pénurie de matériel, que nous avons essentiellement acheté mais qui n'a pas été livré. Dans le même temps, les clients demandent maintenant à se faire rembourser vu les délais. Cela créée des problèmes de trésorerie relativement importants, ainsi qu'une perte de chiffre d'affaires non négligeable ". Il faut dire que la distribution des produits qu'il achète en Chine représente 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise, " et actuellement je n'ai péniblement que 20% de mes commandes qui sont honorées dans des délais à peu près normaux. Je suis très inquiet pour la suite ".

Il faudrait, avec les banques, pourvoir décaler les échéances

Sa structure se remettait déjà péniblement " des effets directs et indirects " du mouvement des gilets jaunes, alors il voit forcément d'un bon oeil les mesures de report de charges fiscales et sociales annoncées par le gouvernement, le dégrèvement d'impôts si besoin, en plus des possibles mesures de chômage partiel. " Les annonces faites sont, pour l'instant, pas trop mal calibrées " estime François Asselin, président national de la CPME, " mais il faudrait que ce soit l'administration qui aille vers les entreprises plutôt que l'inverse. Car les chefs d'entreprises ne savent pas s'ils s'adressent forcément au bon endroit, au bon interlocuteur, etc. Il faut les sortir de l'angoisse. On reçoit, à titre personnel, des mails des impôts. On peut très bien imaginer la même chose à travers la déclaration sociale nominative pour les entreprises ". Et puis, il faudra sans doute aller plus loin dans les mesures d'accompagnement prévoit-il déjà. " Je pense, entre autres, au remboursement d'emprunts car beaucoup d'entreprises ont investi. Comment faire si elles ne peuvent pas faire face à leurs échéances ? Il faudrait, avec les banques, pouvoir décaler les échéances qui seront réglées ultérieurement ".

On se demande s'il ne va pas y avoir plus d'entreprises mortes que de décès liés au coronavirus

Car, si le commun des mortels n'a pas idée des problématiques qui se posent à un chef d'entreprise, François Asselin les résume vite. " On ne connaît pas le calendrier du coronavirus. Mais, ce qu'on connaît très bien, c'est notre calendrier des échéances : les charges sociales le 15 mars, la TVA entre le 20 et le 25, les salaires le 30. Entre temps, il y a les fournisseurs et les emprunts. Si vos recettes s'effondrent, les échéances, elles, vont rester ". A ce rythme, conclut Daniel Fischer, président de la CPME Corrèze, " on se demande s'il ne va pas y avoir plus d'entreprises mortes que de décès liés au coronavirus ". A ce jour, la préfecture de Corrèze indique à France Bleu Limousin qu'aucune entreprise du département ne s'est tournée vers elle pour demander la mise en place de chômage partiel.