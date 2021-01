"Je teste et je reste", un nouveau dispositif d'Arche agglo pour dynamiser les centres-villes

Une nouvelle boutique devrait voir le jour avenue Geroges-Bert à Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Un local commercial inoccupé vient d'entrer le dispositif "Je teste et je reste" lancé par la communauté de communes Arche agglo ce lundi 11 janvier. L'idée, c'est de proposer à des nouveaux commerçants de s'installer dans des boutiques vides pour dynamiser les centres-villes et centres-bourgs des communes de l'agglo.

À Saint-Donat, la première boutique de l’opération est inoccupée depuis trois ans et le départ de la fleuriste qui s'y trouvait. "Les propriétaires étaient un peu frileux pour redonner vie à ce commerce de 80 m², explique Claude Fourel, le maire de Saint-Donat. On ne sait jamais sur quel commerçant on va tomber, si l'activité va fonctionner. Il y a plein d'incertitudes."

Les nouveaux commerçants accompagnés pendant un an

Arche agglo sélectionnera un projet solide grâce à un jury, composé notamment des chambres consulaires et de chefs d'entreprises. Pour attirer les projets, le loyer du local est modéré et le commerçant sera accompagné pendant un an. "Nous apportons un soutien administratif, juridique, financier plus un soutien technique avec des chefs d'entreprises qui accompagnent les petits porteurs de projets", détaille Jean-Louis Wiart, maire de Bozas (Ardèche) et vice-président d'Arche agglo en charge du développement économique.

Les commerces vacants moins nombreux

Arche agglo espère réduire le nombre de "dents creuses" présentes dans les villages. "En deux ans, on a descendu la vacance de 12 % à 7% sur notre territoire, affirme Frédéric Sausset, le président d'Arche agglo. C'est bien cet objectif là qu'on poursuit avec Je teste et je reste pour que les gens se réapproprient leurs centres-villes."

Une nouvelle boutique du dispositif devrait voir le jour en mars à Saint-Félicien (Ardèche). À Saint-Donat, le commerce qui sera installé n'a pas encore été choisi. Un appel à candidatures a été lancé, il est disponible sur le site d'Arche agglo.