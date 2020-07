"Je tourne à perte" : l'inquiétude d'un directeur de cinéma à Saint-Amand-les-Eaux

Les gérants de salles de cinéma font grise mine cet été. Un mois après leur réouverture, la fréquentation n'est pas au rendez-vous. Le public revient peu dans les salles, en raison notamment du manque de films dits "porteurs" à l'affiche. Conséquence de ce manque d'entrées : le Grand Rex, à Paris, a préféré refermer ses portes. À Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, Marc Antoine Tourbez le confirme : la tendance n'est pas bonne. Celui qui dirige le Cin'Amand enregistre seulement un quart des entrées qu'il fait habituellement à cette période.

"En ce moment, je fais 2 500 entrées. Normalement, pendant les vacances, j'approche plutôt les 10 000" détaille Marc Antoine Tourbez. Cette baisse de fréquentation, il l'explique notamment par l'absence de "gros" films à l'affiche : "Les blockbusters de l'été, qui devaient faire des entrées, ont tous été reportés : Mulan, Top Gun, "Tenet" de Christopher Nolan (....) Alors il y a des films comme "Tout simplement noir" ou "Scooby" qui ramènent un peu de monde, mais ça ne rattrape pas".

Dans la même ligne que la fédération nationale du cinéma français, le directeur de cinéma demande un soutien financier à l’État. "La plupart des cinémas aujourd'hui, je pense, perdent de l'argent" commente Marc Antoine Tourbez, qui ouvre aujourd'hui à perte.

On fait marcher notre cinéma pour au final perdre encore plus d'argent que quand on était fermés.